Gisement gazier de Tendrara: l’usine de liquéfaction sera prête au quatrième trimestre 2025

Cédée en juin 2024 par le britannique Sound Energy au groupe marocain Managem, Sound Energy Morocco East Limited a changé de nom pour devenir Mana Energy. Celle-ci poursuit la constitution de son équipe d’exploitation et s’apprête à entamer la planification détaillée et à finaliser les formalités d’autorisation auprès des autorités compétentes, annonce Sound Energy dans un communiqué.

Un atelier conjoint est prévu en mars afin d’examiner la stratégie d’exploration, les cibles d’exploration prévues et de lancer les travaux techniques, contractuels et réglementaires nécessaires au lancement des opérations de forage.

«Le changement d’exploitant n’a pas modifié le rythme des activités en cours à Tendrara. L’exploitant a indiqué que l’installation du système de collecte de gaz et le raccordement aux puits devraient être terminés d’ici le troisième trimestre 2025», note Sound Energy.

L’italien Italfluid, chargé de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation et de la maintenance de la micro-usine de liquéfaction de Gaz naturel liquéfié (GNL), et l’exploitant ont convenu de modifier leur accord contractuel en résiliant le contrat de location annoncé le 23 décembre 2020 et en concluant un contrat standard d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (contrat EPC). Les paiements en capital antérieurs d’environ 9,5 millions de dollars US effectués au titre du contrat de location ont été reconnus par Italfluid comme une partie du paiement reçu au titre du nouveau contrat EPC.

Dans le cadre de ce nouveau schéma contractuel, Italfluid s’est engagé à mettre en service l’usine de traitement et de liquéfaction du gaz au quatrième trimestre 2025, ajoute la même source.

Parallèlement, les parties préparent actuellement un contrat d’exploitation et de maintenance avec Italfluid afin de garantir que l’usine continuera à atteindre les objectifs de production requis en termes de disponibilité, de performance et de livraison de GNL.

Selon Sound Energy, le passage d’un contrat de location à un contrat EPC entraînera une augmentation de la valeur actuelle nette du projet et donnera à Mana Energy un meilleur contrôle pour atteindre l’objectif de réaliser des ventes de GNL au quatrième trimestre 2025.

«Sound Energy est ravi que ManaEnergy ait identifié et mis en œuvre des améliorations dans la réalisation et la rentabilité des projets. La transition se déroule bien et nous attendons avec impatience les activités de forage et les ventes de gaz plus tard cette année», a déclaré Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy.