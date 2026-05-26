Managem consolide son contrôle sur le gazier Tendrara après le retrait de Sound Energy

Imad Toumi, PDG du groupe Managem, lors de la présentation des résultats financiers de l'année 2023, le 21 mars 2024 à Casablanca.

Managem poursuit l’élargissement de sa présence dans les énergies à faible intensité carbone. Le groupe a annoncé l’acquisition de «100% du capital de Sound Energy Meridja Limited (SEML)», filiale de Sound Energy Plc détenant «20% d’intérêt participatif dans la concession d’exploitation de Tendrara», selon le communiqué publié ce jour à Casablanca.

L’opération marque une nouvelle étape dans la stratégie énergétique du groupe minier marocain, qui affirme vouloir «continuer à développer sa plateforme gazière» tout en consolidant «son positionnement dans le développement de solutions énergétiques destinées à soutenir la croissance industrielle du Royaume».

Cette orientation traduit une montée en puissance du gaz naturel dans la stratégie industrielle de Managem, avec un cadrage directement relié aux enjeux de compétitivité industrielle et de sécurité énergétique nationale.

Le communiqué relie explicitement cette acquisition à une logique de création de valeur durable. Managem indique que l’opération vise à contribuer «à la sécurité des approvisionnements énergétiques, au renforcement de la compétitivité industrielle nationale et à la réduction progressive de la dépendance aux importations énergétiques».

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Cette lecture économique est renforcée par les déclarations du président-directeur général du groupe. «Cette transaction permettra à Managem de concrétiser son engagement visant à fournir aux opérateurs industriels marocains une énergie plus propre et plus compétitive pour leurs opérations, tout en renforçant l’indépendance énergétique du Maroc et en contribuant à l’amélioration de la balance commerciale dans un contexte de forte volatilité des marchés énergétiques internationaux», affirme Imad Toumi dans le communiqué.

Le groupe inscrit ainsi le projet de Tendrara dans une logique plus large de substitution énergétique industrielle et de sécurisation des capacités d’approvisionnement destinées au marché national.

Un développement articulé en deux phases industrielles

Le plan de développement du projet gazier de Tendrara repose sur deux étapes distinctes. La première phase prévoit «la mise en œuvre d’une installation intégrée de traitement, de liquéfaction et de stockage» destinée à répondre aux besoins des clients industriels domestiques.

Le communiqué précise que cette première étape, actuellement «en phase de commissioning», vise «une capacité de production de 100 millions de mètres cubes par an de gaz naturel liquéfié (GNL)», avec «une première production anticipée à partir de fin 2026».

Cette première composante industrielle doit ensuite être prolongée par une seconde phase structurée autour d’une infrastructure de raccordement gazier. Celle-ci prévoit «la construction d’une unité de traitement et d’un gazoduc de raccordement au Gazoduc Maghreb-Europe (GME)».

Toujours selon le communiqué, cette seconde étape, actuellement «en étude de faisabilité», cible «une capacité de production de 280 millions de mètres cubes de gaz naturel par an».

Tendrara, un actif énergétique désormais majoritairement contrôlé par Managem

Le communiqué précise que la concession d’exploitation de Tendrara est située «dans la région de l’Oriental» et couvre «une superficie de 133,5 km²».

Le permis a été accordé «pour une durée de 25 ans à compter de 2018», avec des «réserves estimées à 10,67 milliards de mètres cubes de gaz naturel».

Une fois l’opération finalisée, la concession sera détenue «à 75% par Managem», à travers ses filiales Mana Energy et Sound Energy Meridja Ltd, tandis que «les 25% restants seront détenus par l’ONHYM».

Le groupe souligne également que Mana Energy dispose «d’un portefeuille étendu de blocs d’exploration dans les zones entourant la concession d’exploitation de Tendrara».

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Au-delà de l’opération elle-même, Managem présente cette acquisition comme un prolongement de son ambition régionale dans les ressources naturelles et les énergies à faible carbone. Le groupe affirme vouloir «s’imposer comme un opérateur régional de référence dans le développement responsable des solutions énergétiques bas carbone et des ressources naturelles».

Le communiqué rappelle également que le groupe développe un portefeuille diversifié composé notamment de l’or, des métaux liés à la transition énergétique et, «plus récemment, du gaz naturel».

Cette orientation confirme la place désormais accordée au gaz naturel dans la stratégie industrielle et énergétique de Managem, avec une articulation directe entre exploitation des ressources, approvisionnement industriel et consolidation progressive des capacités énergétiques nationales.