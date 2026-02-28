Economie

Attractivité du secteur minier: le Maroc grimpe au 15ème rang mondial

A l'intérieur de la mine de Cobalt de Bou-Azzer au Maroc, gérée par la Compagnie de Tifnout Tighanimine (CTT), filiale du groupe Managem.

A l'intérieur de la mine de Cobalt de Bou-Azzer au Maroc.. Managem

Le Maroc a grimpé au 15ème rang mondial en 2025 en termes d’attractivité du secteur minier, selon le classement annuel de l’Institut Fraser, réalisé auprès des dirigeants de l’industrie minière à travers le monde.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/02/2026 à 10h42

L’indice d’attractivité des investissements du Royaume a progressé de 4,27 points en 2025, ce qui a permis au Maroc de grimper de la 18ème place en 2024 à la 15ème position l’année suivante, relève le classement du think tank canadien sur l’attractivité des juridictions minières à l’échelle mondiale.

Le score du Royaume relatif au potentiel minier a augmenté de 2,73 points, le faisant passer de la 11ème place en 2024 au 9ème rang en 2025, précise l’organisme indépendant de recherche.

S’agissant de l’indice de perception des politiques, il a progressé de 6,59 points, plaçant le Maroc au 25ème rang mondial en 2025.

Le classement annuel de l’Institut Fraser sur l’attractivité des juridictions minières a été dévoilé à la veille de la tenue de la Convention de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, prévue du 1er au 4 mars à Toronto.

Le classement 2025 a impliqué 256 participants de l’industrie minière évaluant 68 juridictions mondiales, a précisé l’Institut Fraser, ajoutant que l’enquête a été menée du 5 août au 26 novembre 2025.

Selon l’Indice d’attractivité des investissements, l’Etat américain du Nevada occupe le 1er rang au niveau mondial, suivi de la province canadienne de l’Ontario.

Les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Europe comptent chacun deux juridictions parmi le top 10.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/02/2026 à 10h42
#Maroc#Secteur minier#Institut Fraser#Perception des politiques

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Lithium, cobalt, nickel, terres rares… l’Espagne veut relancer son secteur minier

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Un nouveau cadre législatif pour mieux investir dans le secteur minier

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le secteur minier entame sa grande mue

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La place du Maroc dans le secteur minier mondial, expliquée par Leila Benali, ministre de la Transition énergétique

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca
3
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
4
Algérie: le silence imposé à Lyes Guernine, 22 ans, condamné pour un maillot marocain
5
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
6
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
7
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
8
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
Revues de presse

Voir plus