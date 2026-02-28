Attractivité du secteur minier: le Maroc grimpe au 15ème rang mondial

A l'intérieur de la mine de Cobalt de Bou-Azzer au Maroc.. Managem

L’indice d’attractivité des investissements du Royaume a progressé de 4,27 points en 2025, ce qui a permis au Maroc de grimper de la 18ème place en 2024 à la 15ème position l’année suivante, relève le classement du think tank canadien sur l’attractivité des juridictions minières à l’échelle mondiale.

Le score du Royaume relatif au potentiel minier a augmenté de 2,73 points, le faisant passer de la 11ème place en 2024 au 9ème rang en 2025, précise l’organisme indépendant de recherche.

S’agissant de l’indice de perception des politiques, il a progressé de 6,59 points, plaçant le Maroc au 25ème rang mondial en 2025.

Le classement annuel de l’Institut Fraser sur l’attractivité des juridictions minières a été dévoilé à la veille de la tenue de la Convention de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, prévue du 1er au 4 mars à Toronto.

Le classement 2025 a impliqué 256 participants de l’industrie minière évaluant 68 juridictions mondiales, a précisé l’Institut Fraser, ajoutant que l’enquête a été menée du 5 août au 26 novembre 2025.

Selon l’Indice d’attractivité des investissements, l’Etat américain du Nevada occupe le 1er rang au niveau mondial, suivi de la province canadienne de l’Ontario.

Les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Europe comptent chacun deux juridictions parmi le top 10.