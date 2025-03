Lithium, cobalt, nickel, terres rares… l’Espagne veut relancer son secteur minier

Deuxième producteur de cuivre et de magnésite de l’Union européenne, l’Espagne fait figure de poids lourd de l’industrie minière européenne, avec ses 2.600 mines générant 3,5 milliards d’euros de revenus annuels. Pourtant, son potentiel reste largement inexploité, selon les spécialistes du secteur, qui rappellent que plusieurs gisements importants ont été repérés ces dernières années dans l’ouest et le sud du pays.

Lithium, cobalt, tungstène, nickel, terres rares... ces découvertes concernent des matériaux indispensables à la fabrication de batteries pour voitures électriques, d’éoliennes ou de smartphones, que l’UE souhaite produire sur son sol pour réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres pays, en particulier la Chine.

Los minerales críticos son esenciales para las renovables, la tecnología digital, la aeroespacial, la industria y la defensa.

El CSIC investiga la exploración y explotación de estos recursos, tanto en España como en Europa.

Lo contamos en CSIC INVESTIGA

📩 https://t.co/p5X6bd3jjx pic.twitter.com/ebmRj6Fp4s — CSIC (@CSIC) March 14, 2025

À la demande de Bruxelles, qui a identifié 34 matériaux «critiques», le ministère de la Transition écologique espagnol a présenté mi-mars un «Programme national d’exploration minière» destiné à identifier les minerais présents dans les nouveaux gisements et les bassins existants.

Ce plan, le premier en Espagne depuis 1969, doit ouvrir la voie à une réforme de la loi sur les mines, vieille de 50 ans. Il va «renforcer l’autonomie stratégique» de l’UE, dans un «contexte géopolitique de plus en plus compliqué», a assuré le secrétaire d’État à l’Énergie, Joan Groizard.

Réticences des populations locales

Ce coup de pouce est attendu de longue date par la filière. «L’Espagne avait beaucoup de retard», rappelle Vicente Gutiérrez Peinador, président de la Confédération nationale des entreprises minières et de métallurgie (Confedem), qui espère voir les freins entravant certains projets miniers enfin levés.

Helicópteros del Programa Nacional de Exploración Minera

🚁 Envían ondas electromagnéticas al subsuelo para conocer su estructura geológica



El programa mejorará el conocimiento de nuestros recursos minerales



Esenciales para la transición energética ⚡️



» https://t.co/A7A42FRbEw pic.twitter.com/epg0XmBCCz — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) March 19, 2025

Ces dernières années, une trentaine de demandes de permis d’exploitation ont été déposées, notamment en Castille-La Manche (centre), où la société Quantum Mineria a identifié des terres rares, et en Estrémadure (ouest), où plusieurs entreprises souhaitent extraire du lithium.

Certaines «avancent de façon satisfaisante», mais d’autres «restent bloquées», regrette Vicente Gutiérrez Peinador, qui pointe le manque de coordination entre administrations, mais aussi le «manque de volonté politique» de certaines régions.

En cause: les réticences des populations locales, inquiètes des nuisances et de l’impact environnemental de ces projets, lié notamment à leur forte consommation d’eau et au recours à des produits chimiques pour récupérer les métaux contenus dans les sous-sols.

«Beaucoup mieux encadrée»

La relance du secteur va accroître «les risques d’accidents» et aggraver «les impacts sociaux et environnementaux inhérents à l’activité extractive», a récemment critiqué l’association Les Amis de la Terre, en dénonçant un «manque de transparence» des autorités.

La 'basura' de las minas en España podría albergar tierras raras suficientes para abastecer la demanda del futuro https://t.co/J4lTLSAMcq a través de @elespanolcom — Women in Mining & Industry Spain (@women_spain) March 18, 2025

Interrogée début février, la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen, a promis d’être vigilante. «L’industrie minière est un secteur que nous avons longtemps négligé» et qui est nécessaire pour avoir «nos propres ressources», mais sa relance doit se faire «de façon durable», a-t-elle prévenu.

Le plan de son ministère permettra-t-il de concilier ces attentes et de lancer pleinement l’Espagne dans la course aux minerais critiques? Le texte «va dans la bonne direction», mais «il faut être prudentV», car les crédits correspondants n’ont pas encore été annoncés, estime Vicente Gutiérrez Peinador.

Selon lui, l’une des difficultés tient au fait que l’octroi des permis «dépend des régions et non de Madrid». Mais «quand la nouvelle loi sur les mines sera votée, il faudra bien que tous s’y conforment», veut croire le responsable de la Confedem, qui espère voir certains projets devenir vite réalité.