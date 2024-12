Ces nouveaux minerais sur lesquels le Maroc capitalise

Le Royaume est le neuvième plus grand producteur de cobalt au monde, avec une production de 2.000 tonnes par an, et envisage d’exploiter ses réserves de cobalt pour alimenter la chaîne d’approvisionnement des batteries rechargeables.

En plus de ses réserves en phosphates, le Maroc dispose aussi de grandes ressources minières dont le cobalt, le cuivre et bientôt du lithium. D’ailleurs, l’Onhym vient de conclure récemment trois conventions de recherche portant sur l’exploration des potentialités en lithium. Les explorations devraient démarrer en 2025, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 4 décembre.

Autre nouvelle pour le secteur annoncée par le canadien Benoît Lassal, PDG de Aya Gold and Silver: le lancement d’une unité de production de graphite, un minerai important pour les batteries de lithium pour 2025.

«Les avancées de l’industrie marocaine s’inscrivent dans une dynamique globale où le développement économique va de pair avec les impératifs de durabilité. Aujourd’hui, plus que jamais, la transition énergétique s’impose comme une priorité mondiale qui redéfinit les contours de nos industries, et notamment l’industrie minière», lit-on.

Le Maroc a un plan ambitieux: doubler les revenus miniers hors-phosphate de 2020 pour les porter à plus de 1,7 milliard de dollars d’ici 2030. Parmi les ambitions: un centre de production et de traitement mondial des minéraux pour batteries puisque des géants de l’industrie des batteries ont annoncé la création de grandes usines de batteries pour véhicules électriques au Maroc.

La ministre de la transition énergétique, Leila Benali insiste également sur la durabilité. Et le Maroc possède tous les atouts pour devenir un modèle non seulement en Afrique, mais aussi à l’échelle mondiale. Pour la ministre marocaine, l’Afrique se doit de gérer ses ressources africaines de manière durable, tout en renforçant la souveraineté des pays du continent. Il faut dire que l’économie de l’Afrique est liée à ses mines et à ses histoires d’exploitation.

L’Afrique détient de grandes ressources et à quelques exceptions près, les populations n’en profitent pas. Pis même. Des pays africains détenant les plus grandes ressources et réserves sont classés parmi les pays les plus pauvres du monde.