Mines: l’ONHYM s’allie à LARC Morocco pour explorer du lithium dans la région de Dakhla

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) s’allie à la société LARC Morocco SAS, filiale de l’entreprise Lithium Africa Resources Corp, pour l’exploration des potentialités en lithium et or au niveau de la zone de Bir El Mami, dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

La directrice de l'ONHYM Amina Benkhadra et le directeur général de LARC Morocco, Carl Esprey, lors de la signature de la convention entre les deux entités. (ONHYM)

C’est ce qu’a annoncé l’ONHYM, dans un communiqué publié le jeudi 14 novembre sur son compte officiel LinkedIn. L’accord a été signé par sa directrice Amina Benkhadra et le directeur général de LARC Morocco, Carl Esprey.

«La signature de cette convention de recherche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des potentialités en métaux stratégiques nécessaires à la transition énergétique et à la souveraineté industrielle du Maroc», indique la même source. À noter que le lithium est un des composants essentiels dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques.

L’entreprise Lithium Africa, spécialisée dans l’exploration du lithium, détient plusieurs licences couvrant une superficie de 2.500 km² en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Zimbabwe. Elle a créé une coentreprise avec le groupe chinois Ganfeng Lithium, spécialisée dans la production et la commercialisation de batteries au lithium, pour développer l’exploration de ce minerai en Afrique.