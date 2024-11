Batteries pour VE: le groupe CDG investira 3,16 milliards de dirhams dans l’usine marocaine de Gotion High-Tech

Dans un communiqué publié le mercredi 13 novembre, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) avait annoncé la signature d’un mémorandum d’entente avec Gotion High-Tech, prévoyant une prise de participation de sa filiale CDG Invest -via son fonds NAMA, dédié à l’industrie- dans le capital de la Gotion Power Morocco. Objectif: contribuer au financement la construction de l’usine de batteries pour véhicules électriques (VE) du groupe sino-européen actuellement en cours à Kénitra.

China’s Gotion Bags USD316.4 Million From Morocco’s CDG to Build Country's First EV Battery Plant https://t.co/rdBTDoIMHV — Yicai 第一财经 (@yicaichina) November 14, 2024

On en sait désormais plus sur le montant de l’apport financier du groupe marocain. D’après le média spécialisé chinois Yicai Global, qui cite la direction de Gotion High-Tech, CDG Invest injectera pas moins de 300 millions d’euros dans ce projet, soit près de 3,16 milliards de dirhams.

Cette future usine, dont la première phase nécessitera un investissement de 13 milliards de dirhams, pourra produire jusqu’à 20 gigawattheures (GWh) de batteries pour VE et plus de 200.000 tonnes de matériaux de cathode par an. Sa capacité passera ensuite à 100 GWh de batteries par an, pour un investissement total de 65 milliards de dirhams.

Pour rappel, fin octobre, le géant saoudien Acwa Power, spécialiste du dessalement et des énergies renouvelables, avait signé avec Gotion Power Morocco un contrat de près de 8 milliards de dirhams, portant sur la construction d’une centrale éolienne de 500 mégawatts (MW), dotée une solution de stockage d’énergie de 2.000 mégawattheures (MWh) qui alimentera la future gigafactory de Kénitra.