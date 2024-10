Batteries pour VE: Acwa Power alimentera la gigafactory marocaine de Gotion en énergie éolienne, pour près de 8 milliards de dirhams

Lors de la signature de l'accord de partenariat entre Acwa Power et Gotion Power Morocco à Ryad.

Acwa Power fournira de l’énergie éolienne à l’usine de production de batteries pour véhicules électriques de Gotion High-Tech au Maroc. Le groupe saoudien, un des leaders mondiaux dans le dessalement et la production d’énergies renouvelables, vient de s’allier à la filiale marocaine du groupe sino-européen Gotion Power Morocco, pour la construction d’une centrale éolienne de 500 mégawatts (MW) de 800 millions de dollars, intégrant une solution de stockage d’énergie d’une capacité de 2.000 mégawattheures (MWh), qui alimentera cette future gigafactory prévue à Kénitra.

Production de batteries pour VE d’une capacité de 20 gigawattheures

Cet accord fait partie des quatre partenariats d’une valeur de 1,8 milliard de dollars signés par Acwa Power, en marge de la 8ème édition du Future Investment Initiative (FII8) qui se déroule du 29 au 31 octobre à Ryad en Arabie Saoudite. Objectif: développer des projets d’énergie renouvelable et de stockage de batteries, ainsi que la recherche et le développement, dans les pays du Conseil de coopération du golfe (CCG), en Chine, en Asie centrale et en Afrique du Nord.

Lire aussi : Kénitra: le chinois Gotion démarrera la production des batteries pour véhicules électriques en juin 2026

Le gigantesque projet de Gotion High-Tech, dont la construction débutera en juin 2026, prévoit le développement d’un projet intégré de production de batteries pour véhicules électriques d’une capacité de 20 gigawattheures (GWh), pour un montant de 12,8 milliards de dirhams. Avec à la clé, la création de 17.000 emplois directs, indirects, dont 2.300 à haute qualification. La construction de cette gigafactory sera pilotée par le marocain Khalid Qalam nommé président de Gotion Power Morocco SA début septembre dernier.

D’après le groupe sino-européen, cet investissement correspond à la première phase de développement de ses activités industrielles dans le Royaume. L’énergéticien prévoit, à terme, de développer une capacité de 100 GWh, pour un montant d’investissement global de 65 milliards de dirhams.