Gotion High-Tech: un nouveau patron pour la première Gigafactory dans la région MENA

Gotion High-Tech, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’énergie verte, annonce la nomination de Khalid Qalam en tant que président de sa filiale Gotion Power Morocco SA. Khalid Qalam assumera la direction exécutive de la société avec le soutien de Yang Chen, directeur général de Gotion Power Morocco SA. Cette nomination prend effet à partir du 1er septembre 2024, indique le magazine Challenge.

Il lui incombera le développement global et la gestion de Gotion Power Morocco SA, qui se présente comme la première Gigafactory dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

«Né le 25 décembre 1963, Khalid Qalam bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’automobile à l’international», lit-on. Il a débuté sa carrière dans le secteur automobile en 1991 chez Valeo au sein de la branche Eclairage et Signalisation où il était en charge de la direction des projets pour le marché japonais, avant de rejoindre en 1997 le groupe Magneti Marelli (filiale du groupe Fiat Chrysler Automobile), où il a occupé diverses responsabilités dans divers pays (Italie, France, Allemagne) dont celles de Executive Vice-President, Chief Technical & Marketing Officer et ensuite de President & CEO de Magneti Marelli Mercosur au Brésil.

En 2009, il a été nommé membre du comité exécutif du groupe italien. En 2015, à l’initiative de l’ancien ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Moulay Hafid Elalamy, il rejoint l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et dirige le département automobile ainsi que le démarchage des investissements du secteur automobile à l’international. En 2020, il développe son propre cabinet de consulting dans le secteur automobile.

Fondée en 2006 et ayant son siège à Hefei, dans la province d’Anhui, en Chine, Gotion High-Tech est l’une des entreprises chinoises pionnières dans le développement et la fabrication indépendant de batteries pour les nouvelles énergies. L’entreprise se concentre principalement sur les matériaux et cellules de phosphate de fer-lithium, les matériaux et cellules ternaires, les batteries de puissance, les systèmes de gestion des batteries et les batteries de stockage d’énergie.

Le 6 juin 2024, le groupe Gotion High-Tech a signé un accord-cadre avec le gouvernement marocain pour la mise en œuvre de la première Gigafactory dans la région Moyen-Orient Afrique, avec un investissement de 1,28 milliard d’euros pour la première phase du projet.