Le CESE recommande le développement des minerais stratégiques pour atteindre la souveraineté industrielle

Intitulé «Les minerais stratégiques et critiques contributeurs à la souveraineté industrielle», le rapport présenté ce mercredi 29 mars 2023 par le président du CESE, Ahmed Réda Chami, a estimé en préambule que la question des minerais stratégiques est au cœur des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux. Et c’est pour cette raison que le Maroc, où les gisements de minerais sont importants, doit être productif, actif et attentif.

Le rapport, qui est une auto-saisine, note que «tout en cherchant à se conformer aux normes sociales et environnementales exigées au niveau du secteur minier, de nombreux Etats font face aux défis de la sécurisation de leur approvisionnement dans les chaînes de valeurs mondiales relatives à ces ressources». Ces métaux, a affirmé Ahmed Réda Chami, «sont très importants pour le développement économique pour assurer la transition numérique, la transition digitale, la sécurité alimentaire, la sécurité militaire et tous les pays se battent pour avoir ces métaux».

«Nous avons, au Maroc, un secteur minier qui est important mais nous n’avons pas tous les métaux», a-t-il observé avant d’indiquer que sur une liste générale de 24 métaux proposés par le rapport, «le Maroc en possède 7» seulement. Et d’ajouter que le Royaume est appelé maintenant à «activer la prospection minière pour trouver plus de métaux, à encourager la valorisation des métaux par l’industrie nationale en instaurant un partenariat fort entre l’industrie et le secteur minier».

Ahmed Réda Chami a, en outre, mis le doigt sur un autre aspect important: la réutilisation du reste des métaux. «Il faut se doter d’une économie circulaire en récupérant les métaux parce qu’un métal ne se fond pas, on peut toujours le réutiliser. Donc il faut récupérer ces métaux». Le patron du CESE, qui s’attaque pour la première fois à l’économie des métaux et des minerais, a par ailleurs recommandé l’instauration de «la recherche-développement pour trouver de nouveaux matériaux innovants et remplacer, s’il le faut, ces métaux stratégiques».

Avant de conclure, l’ancien ministre socialiste de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El Fassi (2007) n’a pas omis de souligner l’importance de «la responsabilisation sociale et environnementale de tous les acteurs», soulignant qu’il faut associer les habitants d’une région quand il y a une prospection minière qui se fait sur place.