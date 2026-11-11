Tomates: «Si rien n’est fait d’ici trois ans, nous serons contraints d’importer», prévient le ministre de l’Agriculture

Suite aux tensions sur les prix des fruits et légumes, et notamment de la tomate, le ministre de l'Agriculture Khalid Hatimy plaide pour la régulation du secteur.

Alors que le kilo de tomates a atteint les 18 dirhams chez certains détaillants, le ministre de l’Agriculture, Khalid Hatimy, a choisi ce légume-fruit pour illustrer devant les parlementaires, ce mercredi 11 novembre, l’une des questions centrales de l’évaluation en cours des filières agricoles: celle de l’arbitrage entre les besoins du marché national et l’exportation.

«La tomate est une denrée qui ne se stocke pas, ne se conserve pas, on ne peut pas la congeler. C’est une denrée très sensible», a-t-il rappelé, lors de la présentation du projet de budget de son département. Or, elle est «désormais présente dans chaque foyer», au point d’être devenue, selon lui, «la référence de l’alimentation au Maroc et du niveau des prix».

Des surfaces passées de 8.000 à 4.000 hectares

L’essentiel de l’offre provient de Chtouka Aït Baha, où la tomate est cultivée sous serre pendant six à sept mois, le reste de l’année étant assuré par la production de Oualidia et d’autres régions, en plein champ. C’est précisément dans ce bassin que la situation s’est dégradée. «La surface était de 8.000 hectares à Chtouka Aït Baha, elle est passée à 4.000 hectares», a indiqué Khalid Hatimy.

En cause, le ToBRFV, le virus du fruit rugueux brun de la tomate, qui a détruit, selon le ministre, 30% de la récolte. La productivité a suivi la même pente, passant de 250 à 150 tonnes à l’hectare.

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Le ministre ne cache pas son inquiétude. «Si nous ne résolvons pas le problème d’ici trois ans, nous serons contraints d’importer des tomates», a-t-il averti, avant d’ajouter: «Il n’y a nulle part où en importer.»

Pour Khalid Hatimy, il faut «arrêter l’hémorragie des exportations». Le ministre distingue toutefois deux débouchés. Vers l’Europe, qui «exerce actuellement une forte pression» sur la tomate marocaine, l’exportation est «claire, définie par des contrats à moyen et long terme» et destinée à un marché précis. Le marché africain, lui, «entre en concurrence directe avec le marché marocain». Et d’expliquer que sur ce marché, sans tomate dans le lot, les autres légumes ne se vendent pas.

«Plus grave encore», a poursuivi le ministre, l’exportation doit passer par des stations de conditionnement réglementées. Or, «certaines personnes vont chercher la marchandise à Inezgane pour l’exporter vers l’Afrique sans respecter les procédures». Des pratiques que son département est «en train de réguler». Khalid Hatimy a annoncé qu’il se rendra ce dimanche 15 novembre à Agadir. «Nous allons tout contrôler. Nous devons reprendre les choses en main», a-t-il promis.

Des quotas... et peut-être une loi

Sur le fond, le ministre plaide pour une nouvelle méthode. «On ne peut pas simplement ouvrir les vannes sans savoir combien nous exportons», a-t-il lancé. Il s’agit de partir du déficit du marché national, de définir l’offre destinée au marché intérieur, puis celle réservée à l’Europe et à l’Afrique, «et seulement ensuite exporter». Autrement dit, d’instaurer des quotas. «On ne peut pas exporter à l’aveugle», a-t-il insisté.

Khalid Hatimy va plus loin. Il propose de définir d’abord le panier des produits de base, leur durabilité et les besoins du marché national. «À l’avenir, si nous sommes tous d’accord, nous pourrons établir une loi sur les produits de base pour les réguler», a-t-il avancé.

Côté production, le ministre a évoqué une «solution technique» qui permettrait de gagner environ 600 à 700 hectares par an et de porter la période de disponibilité de la tomate de sept à douze mois.

Une stratégie à l’horizon 2035 et 2050

Ces orientations s’inscrivent dans l’évaluation des filières agricoles, qui «devrait se terminer prochainement». Elle couvrira les filières majeures et comprendra un bilan horizontal portant sur le capital humain, le foncier, l’eau, le marketing, le soutien public et la gouvernance. Les vingt contrats-programmes signés avec les filières seront eux aussi évalués. Il en sortira une stratégie assortie de projections pour 2035 et 2050. «Nous viendrons vous présenter notre état des lieux et notre vision, secteur par secteur», a assuré le ministre aux parlementaires.

Pour rappel, la tomate ronde a atteint début novembre jusqu’à 18 dirhams le kilo chez certains détaillants, alors que les prix de gros s’établissaient à 13 dirhams à Rabat et à 9 dirhams à Casablanca. Interrogé par Le360, Amine Amanatoullah, producteur et exportateur de légumes primeurs dans le Souss-Massa, rappelait que la région d’Agadir fournit environ 75% des tomates écoulées en hiver, de novembre à fin mai. Tout recul de la production locale se répercute donc sur l’ensemble du pays.

Le professionnel faisait état de rendements tombés de 180-200 tonnes à 90-100 tonnes à l’hectare au cours des deux ou trois dernières campagnes. Il pointait la chaleur du mois d’août, qui a retardé la production, l’installation de virus dans la zone et l’absence de semences de tomate ronde résistantes, qui a poussé des agriculteurs à se détourner de cette culture.

S’y ajoutent le renchérissement des engrais, sur fond de fermeture du détroit d’Ormuz, et celui du gasoil. Quant à l’écart entre le champ et l’étal, il s’explique par la succession des intermédiaires: à Inezgane, la caisse de 30 kilos se négociait entre 200 et 300 dirhams, soit un peu plus de 8 dirhams le kilo au départ, avant que distributeurs, transporteurs et détaillants n’y ajoutent leurs marges.

Le producteur signalait déjà des restrictions sur les exportations vers l’Afrique et un durcissement des contrôles sur les envois vers l’Europe, destinés à maintenir davantage de marchandise sur le marché local. Des mesures jugées insuffisantes face à la baisse de l’offre.