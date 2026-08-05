Tomates: le Maroc fournit 70% des importations espagnoles

Le Maroc consolide son rang de premier fournisseur de tomates de l’Espagne. Selon les données compilées par Hortoinfo à partir des statistiques Estacom (ICEX-Agence fiscale espagnole), le Maroc a exporté 46.430 tonnes de tomates vers le marché espagnol entre le 1er janvier et le 31 mai 2026.

Ce volume représente une progression de 69,33% par rapport à la même période de 2017, lorsque les importations espagnoles en provenance du Maroc ne dépassaient pas 27.420 tonnes.

En valeur, ces importations ont quasiment triplé en l’espace de dix ans, passant de 29,26 à 85,53 millions d’euros. Le prix moyen payé s’est, en effet, élevé à 1,84 euro le kilogramme, sur les cinq premiers mois de l’année, contre 1,07 euro durant la même période de 2017.

Le Maroc loin devant les concurrents

Au total, l’Espagne a importé 66.050 tonnes de tomates entre janvier et mai 2026, soit une hausse de 71,09% par rapport à la même période de 2017. Ces approvisionnements ont représenté une facture de 124,52 millions d’euros, pour un prix moyen de 1,89 euro le kilogramme. Le Maroc représente à lui seul plus de 70% du volume des importations espagnoles de tomates sur cette période, confortant largement sa position de premier fournisseur du royaume ibérique.

Il est suivi par le Portugal avec 12.690 tonnes, soit 19,22% des importations espagnoles. Les exportations portugaises ont plus que triplé en dix ans, passant de 3.740 tonnes entre janvier et mai 2017 à leur niveau actuel. Elles ont généré 20,16 millions d’euros, à un prix moyen de 1,59 euro le kilogramme.

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Les Pays-Bas complètent le podium avec 2.870 tonnes, représentant 4,34% des volumes importés par l’Espagne. En valeur, les exportations néerlandaises ont atteint 9,27 millions d’euros, au prix moyen de 3,23 euros le kilogramme, soit le niveau le plus élevé parmi les principaux fournisseurs.

La France arrive en quatrième position avec 1.490 tonnes, soit une part de 2,25%. Les tomates françaises ont été vendues à 3,67 millions d’euros, pour un prix moyen de 2,47 euros le kilogramme. La Belgique ferme le Top 5 avec 1.030 tonnes, représentant 1,56% des importations, pour une valeur de 1,58 million d’euros et un prix moyen de 1,53 euro le kilogramme.