Tomates: le Maroc devance l’Espagne pour la deuxième année consécutive sur le marché européen

Le Maroc se renforce sur le marché européen de la tomate et confirme sa domination sur l’Espagne. Pour la deuxième année consécutive, le Royaume a, en effet, vendu davantage de tomates que le pays ibérique dans l’Union européenne (UE) lors de la campagne 2025/2026, selon une analyse du site spécialisé Hortoinfo, qui s’appuie sur les données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat). Ce qui a permis au Maroc de se confirmer en deuxième position parmi les fournisseurs de l’UE devant l’Espagne et derrière les Pays-Bas.

Cette tendance met en évidence la montée en puissance du Maroc sur le marché européen ces dernières années. Ainsi, sur dix campagnes, depuis 2016/2017, les exportations marocaines de tomates vers l’UE ont augmenté de 22,17%, tandis que celles de l’Espagne ont chuté de 36,99% et celles des Pays-Bas de 18,4%.

Pour la campagne 2025/2026, les États membres de l’UE ont importé plus de 2,78 millions de tonnes de tomates, pour une valeur de plus de 5,56 milliards d’euros. Le prix moyen payé s’établit à deux euros le kilo.

Évolution annuelle des importations par fournisseur de tomate dans l’UE

Pays 2025/2026 (Tonnes) % total 2025/2026 (€) 2016/2017 (Tonnes) Diff. vol. % Pays-Bas 773.448,8 27,81 1.648.072.120 947.851,50 -18,40 Maroc 493.326,9 17,74 1.030.186.330 403.798,4 22,17 Espagne 475.803,2 17,11 1.017.280.400 755.174,8 -36,99 Portugal 175.023,5 6,29 117.581.080 64.580,6 171,02 France 160.754,8 5,78 373.310.450 185.902,2 -13,53 Turquie 148.411,4 5,34 218.906.480 99.152,9 49,68 Belgique 141.470,4 5,09 291.394.430 191.787,6 -26,24 Allemagne 104.768,1 3,77 276.955.420 110.967,1 -5,59 Italie 68.349,30 2,46 186.259.520 80.645,2 -15,25 Tunisie 38.918,2 1,40 79.836.680 9.472,7 310,85 Autres 200.813,2 7,22 327.883.750 218.096,4 -7,92 TOTAL 2.780.087,8 100,00 5.567.666.660 3.067.429,4 -9,33

Ces statistiques indiquent que, malgré son recul de 18,4% en dix campagnes, les Pays-Bas restent le premier fournisseur de l’UE. Les exportateurs néerlandais ont écoulé 773.450 tonnes, soit 27,81% du volume total, pour 1,64 milliards d’euros. Le prix moyen ressort à 2,13 euros le kilo.

Le Maroc occupe la deuxième place avec 493.330 tonnes vendues, soit 17,74% du volume total. Ces ventes ont rapporté 1,03 milliard d’euros, à un prix moyen de 2,09 euros le kilo.

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L’Espagne suit avec 475.800 tonnes, soit 17,11% du volume total, pour une valeur de 1,01 milliard d’euros. Son prix moyen, de 2,14 euros le kilo, est supérieur à celui du Maroc. Le Portugal arrive en quatrième position, avec 175.020 tonnes vendues pour 117,58 millions d’euros. Son prix moyen, de 0,67 euro le kilo, est nettement inférieur à celui des autres fournisseurs, car il s’agit pour l’essentiel de tomates destinées à l’industrie.

La France ferme le top 5 avec 160.750 tonnes, pour une valeur de 373,31 millions d’euros. Ses ventes ont reculé de 13,53%, et son prix moyen, de 2,32 euros le kilo, est le plus élevé des cinq principaux fournisseurs.