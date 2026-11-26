«Alors que le ministère de l’Intérieur supervise l’organisation des élections de 2027 et veille à leur intégrité, des fonctionnaires civils relevant du ministère ont adressé une lettre au ministre, Abdelouafi Laftit, pour demander à pouvoir exercer des droits constitutionnels dont ils s’estiment privés», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 27 novembre.

Ils placent en tête le droit à l’appartenance politique et à la candidature aux élections, ainsi que le droit de grève. Selon eux, les restrictions qui leur sont imposées les mettent dans une situation inéquitable, car ils supportent des obligations et des contraintes professionnelles similaires à celles des agents d’autorité, sans bénéficier des mêmes avantages ni des mêmes indemnités.

Les auteurs de la lettre estiment que leur recrutement, régi par le décret relatif aux corps communs aux ministères, n’interdit pas ces droits, selon leur lecture, mais que les textes spécifiques qui les concernent imposent des restrictions, sans leur laisser le choix entre rester au ministère ou rejoindre un autre secteur où ils pourraient les exercer. Ils demandent donc l’ouverture de passerelles de détachement ou de mutation entre ministères pour les fonctionnaires désireux d’exercer leurs droits politiques et syndicaux.

La lettre ouvre aussi le dossier des écarts de rémunération et d’indemnités au sein du ministère. Les signataires dénoncent un manque d’équité dans la répartition des dernières augmentations, dont les agents d’autorité auraient été les seuls bénéficiaires, au détriment des autres cadres administratifs, financiers et techniques.

Ils citent notamment les salaires des agents auxiliaires, des khalifas et des caïds, comparés à ceux des rédacteurs, administrateurs et ingénieurs. Ils déplorent aussi leur mise à l’écart des acquis des rounds de dialogue social de 2024 et 2025, alors que le gouvernement a réglé plusieurs dossiers sectoriels et amélioré la situation matérielle des agents d’autres ministères.

Parmi leurs revendications figurent un statut particulier, l’amélioration des salaires, une indemnisation des heures supplémentaires, des primes pour les agents des services déconcentrés, l’ouverture de la mobilité, la régularisation de la situation des diplômés, de meilleures conditions de travail, une formation continue et la réforme de la fondation des œuvres sociales. Ils veulent aussi que les postes de secrétaire général, de gouverneur ou de directeur central soient ouverts aux compétences civiles du ministère, plutôt que réservés aux agents d’autorité, estimant qu’ils disposent de l’expertise et de l’expérience nécessaires.