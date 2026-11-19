Le calendrier se précise pour la suite de l’autoroute de l’eau. Mardi 17 novembre, à la Chambre des conseillers, Nizar Baraka a indiqué que les travaux du tronçon Bouregreg-Oum Er-Rbia seront lancés début 2027, pour une capacité de 400 millions de m³, appelée à doubler par la suite. Ce total rejoint le chiffre avancé deux semaines plus tôt devant les députés: environ 800 millions de m³ à acheminer vers les zones concernées, comme précédemment rapporté par Le360.

Le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts a mis en avant les retombées agricoles. La Chaouia, Berrechid, les zones dépendant de l’Oum Er-Rbia, le Tensift et ses environs en bénéficieront, pour l’eau potable comme pour l’irrigation.

Sebou-Bouregreg: plus de 950 millions de m³ transférés

La première liaison sert de référence. Longue de quelque 67 kilomètres, elle a été lancée en décembre 2022 et mise en service progressivement à partir du 28 août 2023. Son débit, limité au départ à 3 m³ par seconde, a été relevé à 15 m³ par seconde.

Le chantier a nécessité la pose de conduites en acier de 3.200 mm de diamètre et la construction de deux stations de pompage. Environ 953 millions de m³ ont été transférés entre août 2023 et décembre 2025, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Dans son bilan 2021-2026, le ministère rappelle que cette tranche d’urgence a été bouclée en dix mois et qu’elle a sécurisé l’eau potable de près de dix millions d’habitants. Le même document signale une conduite reliant les réseaux d’eau potable du nord et du sud de Casablanca, qui permet d’alimenter la ville à partir des eaux venues du Sebou.

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Le deuxième tronçon doit acheminer l’eau sur 209,6 km, du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah jusqu’au barrage Al Massira. L’infrastructure devrait fonctionner avec un débit de 30 à 45 m³ par seconde. Une fois toutes les étapes achevées, la capacité globale de transfert sera portée à environ 1,2 milliard de m³ par an.

Dans le bassin du Loukkos, l’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa a mobilisé 798 millions de dirhams, pour un débit de 3,2 m³ par seconde et un transfert annuel de 100 millions de m³. Selon le bilan du ministère, elle a renforcé l’alimentation du pôle Tanger-Asilah et soutient l’irrigation d’environ 21.000 hectares. La troisième phase, planifiée, concerne la liaison Laou-Loukkos-Sebou. Le débit prévu est de 20 à 30 m³ par seconde.

Ces transferts répondent à un déséquilibre structurel. Selon Nizar Baraka, 53% des pluies tombent sur 7% du territoire. La conjoncture est plus favorable que l’an dernier: les réserves des barrages atteignent 11,2 milliards de m³, soit un taux de remplissage de 66,2%. L’interconnexion reste néanmoins l’un des piliers de la stratégie de sécurité hydrique à l’horizon 2050, avec les barrages, le dessalement et la réutilisation des eaux usées.