Après la liaison entre le Sebou et le Bouregreg, déjà réalisée, l’interconnexion des bassins va se poursuivre du Bouregreg vers l’Oum Er-Rbia. Les travaux de ce nouveau tronçon seront lancés début 2027, pour une capacité de 400 millions de m³. C’est ce qu’a indiqué, ce mardi 17 novembre, Nizar Baraka à la Chambre des conseillers, tout en annonçant un doublement de ce volume par la suite.

Le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts a insisté sur les retombées agricoles du projet. La Chaouia, Berrechid, les zones qui dépendent de l’Oum Er-Rbia ainsi que le Tensift et ses environs en profiteront, a-t-il dit, aussi bien pour l’eau potable que pour l’irrigation.

Quatre stations de dessalement dans les tuyaux

Nizar Baraka a ensuite fait le point sur le dessalement. Le projet de Nador, d’une capacité de 300 millions de m³, est en cours de signature. Celui de Tanger, de 150 millions de m³, est en négociation dans le cadre d’un partenariat public-privé.

L’an prochain verra le lancement de deux autres stations, celle du Souss à Tiznit, avec 350 millions de m³, et celle de Tan-Tan-Guelmim, avec 100 millions de m³. Toutes serviront à la fois à l’eau potable et à l’irrigation, a précisé le ministre. À l’horizon 2031, la capacité totale de dessalement doit atteindre 1,8 milliard de m³, dont 500 millions destinés à l’irrigation.

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Le ministre a rappelé au passage que l’eau et l’énergie vont de pair, puisqu’il faut de l’énergie pour dessaler et que les barrages en produisent. Quant aux eaux usées traitées, leur réutilisation est passée de 40 à 59 millions de m³. Le ministère vise les 100 millions en 2027.

Sur les barrages, le gouvernement «poursuit et accélère», a assuré Nizar Baraka. Quatorze grands ouvrages sont en construction, pour 26 milliards de dirhams, et six barrages moyens totalisant 197 millions de m³. Douze autres grands barrages sont programmés, pour 4,9 milliards de m³. S’y ajoutent 155 petits barrages, dont une trentaine ont déjà démarré. Le pays stocke aujourd’hui 21 milliards de m³ et compte atteindre 27 milliards en 2031.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

Les pluies de l’automne ont fait du bien aux retenues. Elles ont reçu 1,2 milliard de m³ depuis septembre, contre 340 millions à la même période l’an dernier. Les réserves s’élèvent à 11,2 milliards de m³ et le taux de remplissage à 66,2%, selon le ministre. De quoi garantir «au moins deux ans» d’eau potable, avec des écarts d’une région à l’autre.

Une stratégie calée sur l’horizon 2050

Les années de sécheresse qui se suivent, puis les inondations, obligent le pays à mieux se préparer aux épisodes climatiques extrêmes, a plaidé Nizar Baraka. Son département planche sur une stratégie de sécurité hydrique construite à partir des projections établies dans chaque bassin hydraulique jusqu’en 2050.

Cette stratégie reprend les chantiers déjà engagés. Il s’agit de continuer à construire des barrages, et plus vite, de relier davantage les bassins entre eux, de développer le dessalement de l’eau de mer et de réutiliser les eaux usées traitées. Le ministre y ajoute la maîtrise de la consommation et la réduction des pertes dans les réseaux d’eau potable et d’irrigation.

Des alertes jusqu’à trois jours avant la crue

Nizar Baraka s’est aussi arrêté sur la prévention des inondations. Le nouveau système «Vigicrues» surveille les cours d’eau et doit permettre de donner l’alerte jusqu’à trois jours avant un danger éventuel, en particulier pour protéger les habitants des campagnes. Avec le ministère de l’Intérieur et le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles (FLCN), le département a par ailleurs fait le nécessaire pour que les habitants des zones menacées soient avertis à l’avance par SMS.

Côté météo, les présidents de communes reçoivent chaque jour un bulletin propre à leur territoire. Le ministère veut des prévisions plus fines et les étendre de trois à dix jours, pour laisser plus de temps à la préparation. Il suit également la vitesse d’écoulement et le débit des oueds, afin de mesurer le risque de fortes crues. La méthode tient en trois temps, a résumé le ministre, identifier, prévoir, puis prendre les mesures qui s’imposent.

Un nouvel atlas des zones inondables est en préparation. Il intègre des régions jusqu’ici épargnées et désormais exposées. Nizar Baraka a enfin indiqué travailler avec le département de l’Urbanisme pour empêcher toute nouvelle construction dans ces zones à risque.