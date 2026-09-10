Bassin hydraulique du Sebou: lancement d’une étude d’interconnexion des ressources en eau

Les eaux de l'Oued Sebou se déversant dans le barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat.

Cette étude, qui intervient dans un contexte marqué par une pression croissante sur les ressources en eau et les effets du changement climatique, portera notamment sur l’interconnexion des barrages Sahla et Bouhouda, ainsi que sur celle des sous-bassins versants de l’Ouergha, du Lben et de l’Inaouen, afin de consolider les ressources du barrage Idriss Ier.

Selon l’ABHS, l’optimisation de la gestion des ouvrages hydrauliques constitue un levier majeur pour consolider la sécurité hydrique du bassin du Sebou.

L’étude devra notamment permettre d’évaluer les ressources en eau mobilisables et les besoins associés, de modéliser le fonctionnement hydraulique des systèmes étudiés et de simuler plusieurs scénarios d’interconnexion.

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Elle devra également identifier les solutions optimales sur les plans hydraulique, technique, économique et environnemental, estimer les coûts d’investissement et d’exploitation et définir les programmes des investigations topographiques et géotechniques nécessaires à la poursuite des études.

Couvrant les zones des bassins versants de l’Ouergha, du Lben et de l’Inaouen dans les provinces de Taounate et Taza, l’étude sera structurée autour de deux missions principales. La première, consacrée à l’analyse hydrologique et à la modélisation du système, vise à évaluer les performances des différents projets d’interconnexion à travers une analyse hydrologique approfondie et une modélisation intégrée du système de gestion des ressources en eau.

Il s’agira de collecter, valider et analyser les données hydrologiques, hydrométéorologiques, climatiques et relatives à l’exploitation des ouvrages existants, avec l’objectif d’établir les bilans des ressources disponibles ainsi que des besoins actuels et futurs pour les différents usages.

Une attention particulière sera accordée aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau, afin d’intégrer cette dimension dans les simulations et l’évaluation des différents scénarios.

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Un modèle de simulation du fonctionnement du système hydraulique sera développé à l’aide d’un logiciel spécialisé de gestion des ressources en eau. Il prendra en compte les apports hydrologiques, les barrages existants, les règles de gestion, les différents usages de l’eau et les infrastructures d’interconnexion projetées.

La deuxième mission portera sur l’étude de faisabilité technique des variantes retenues à l’issue de la première mission. Elle portera respectivement sur l’interconnexion des barrages Sahla et Bouhouda et sur l’interconnexion des sous-bassins Ouergha-Lben-Inaouen.

Pour ces deux projets, l’étude offrira une analyse comparative des différentes solutions techniques envisageables, notamment les transferts gravitaires ou par pompage, les conduites sous pression, les canaux à ciel ouvert et les solutions mixtes.

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Pour chaque variante retenue, il sera question de définir le tracé de principe des infrastructures de transfert et réaliser un pré-dimensionnement hydraulique des principaux ouvrages. Les caractéristiques générales des conduites, ouvrages de prise, stations de pompage éventuelles et ouvrages de régulation seront également précisées, avec une évaluation des besoins énergétiques et des principales contraintes de réalisation.

Une analyse environnementale préliminaire permettra, par ailleurs, d’identifier les principales contraintes réglementaires et environnementales susceptibles d’influencer la faisabilité des projets.

L’étude devra enfin aboutir à une estimation préliminaire des coûts d’investissement et d’exploitation, accompagnée d’une analyse économique permettant d’apprécier la pertinence des projets au regard des bénéfices attendus pour la gestion des ressources en eau.