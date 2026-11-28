Être élu à Cannes donnerait-il vocation à penser une politique méditerranéenne? Le fait est que David Lisnard compte parmi les rares présidentiables français à ne pas réduire le dialogue entre les deux rives aux seules questions migratoires ou communautaires. Il esquisse même une doctrine maghrébine: à la France de «hiérarchiser ses intérêts et compartimenter ses relations». Et surtout, de cesser de faire dépendre toute sa politique régionale de sa relation avec l’Algérie.

Dans le dispositif diplomatique que dessine le maire de Cannes, l’Algérie perd son statut de partenaire privilégié au profit du Maroc, allié stratégique et porte d’entrée vers le continent africain. Dans l’un des rares entretiens où il a exposé sa politique étrangère, il se félicite du tournant diplomatique français de 2024 sur la marocanité du Sahara et identifie précisément quatre domaines dans lesquels il souhaite approfondir le partenariat maroco-français: le ferroviaire, l’énergie, la sécurité et le codéveloppement en Afrique.

Dans la gestion de la relation avec Alger, dont il a dénoncé la «dérive autoritariste», David Lisnard a déjà eu l’occasion de prouver sa liberté de ton et d’action. Membre du comité de soutien à Boualem Sansal, il s’est engagé tôt, sans réserve et dans la durée. Dès décembre 2024, il évoquait les visas et l’aide au développement comme autant de leviers à la disposition de la France pour obtenir la libération de l’otage d’Alger.

En septembre 2025, il dénonçait dans Le Figaro «trois cents jours d’indignité et d’effacement de la France». C’est aussi de la plus belle des manières qu’il a témoigné sa solidarité avec le romancier: en faisant lire son œuvre. Le maire de Cannes est à l’initiative de la campagne nationale #JeLisSansal, lancée le 20 juin 2025 et relayée par un réseau de villes françaises et des libraires. Lorsque Lisnard rassemble ses élus et militants en janvier 2026, c’est l’écrivain libre et libéré qui lui rend hommage, dans un message vidéo lui reconnaissant «l’étoffe d’un homme d’État».

«Quel rôle veut-il donner à l’Agence française de développement, acteur majeur du partenariat avec le Royaume?» — Florence Kuntz

Dans le bras de fer avec Alger, Lisnard a constamment soutenu la politique de fermeté de Bruno Retailleau, à ses yeux «formidable ministre de l’Intérieur». Il est allé jusqu’à proposer, en février 2025, la fermeture des deux tiers des consulats algériens en réponse au refus d’Alger de reprendre ses ressortissants soumis à une obligation de quitter le territoire français. Quant à la remise en cause de l’accord franco-algérien de 1968, sujet de convergence parmi les candidats potentiels à une primaire au sein de la droite, Lisnard en fait un préalable: «Aucune réforme sérieuse de l’immigration n’est possible sans le dénoncer». Le programme de son parti prévoit expressément de «revenir» sur cet accord.

Pour le reste, la stature présidentielle de Lisnard est récente et son programme mérite encore d’être précisé. Parmi les sujets sur lesquels les Marocains auraient intérêt à l’entendre? En premier lieu, sa politique migratoire. Le 26 novembre, à peine réélu à la présidence de l’Association des maires de France, il a défendu un objectif de moins de 100.000 titres de séjour délivrés chaque année et la création d’une carte verte à la française. Le programme de son parti politique prévoit, quant à lui, une division par huit de la délivrance des titres de séjour, des quotas de main-d’œuvre qualifiée et un durcissement des conditions du regroupement familial. Quelle place ces politiques réserveraient-elles aux étudiants, aux familles, aux entrepreneurs marocains?

Autre interrogation: qu’attendre, sur le terrain des relations économiques, de l’arrivée d’un libéral à l’Élysée? Quelle position défendrait-il sur l’avenir du libre-échange euro-marocain? Quel rôle veut-il donner à l’Agence française de développement, acteur majeur du partenariat avec le Royaume? Comment celui qui entend réduire drastiquement la dépense publique française conciliera-t-il cet objectif avec les moyens qu’exige une diplomatie économique ambitieuse?

Dernier registre sur lequel Lisnard cultive sa différence: la culture. La culture nous sauvera, proclamait-il dans le titre d’un essai bien antérieur à ses ambitions présidentielles. À ses yeux, elle permet à la fois d’élever les individus «et de les relier, y compris quand ils ont des origines, des religions, des croyances différentes». Une conception de la culture qui pourrait aussi utilement inspirer sa politique méditerranéenne.