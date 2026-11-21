C’est un boycott à bas bruit, qui s’installe progressivement et prend de l’ampleur à l’été 2026, jusqu’à provoquer une réunion de crise à Bercy début novembre: les entreprises françaises sont devenues indésirables en Algérie. Les chiffres donnent la mesure du phénomène.

Selon les statistiques douanières citées par Le Monde, les exportations françaises vers l’Algérie ont chuté de 34% en août et septembre 2026 par rapport à la même période de 2025, et de 43% par rapport à 2024. Aucun secteur ne semble épargné: sur douze mois, les ventes de produits sidérurgiques ont reculé de 52,3%, celles de produits alimentaires de 50,9%, celles d’habillement de 31,3%, celles de produits automobiles de 25%. Un embargo qui ne dit pas son nom? Une consigne donnée fin juillet aurait-elle achevé de bloquer la quasi-totalité des importations françaises? De quoi justifier le SOS lancé par Paris à Bruxelles.

Les Européens connaissent le poison. Et les limites de l’antidote. En juin 2022, Alger avait puni l’Espagne de son tournant diplomatique sur le Sahara, et asphyxié les PME ibériques. La Commission avait alors rappelé que la politique commerciale relevait de la compétence exclusive de l’Union et qu’elle était prête à agir contre des mesures visant un État membre.

Et après? Selon les principes communautaires, les entreprises des Vingt-Sept bénéficient des mêmes conditions d’accès au marché algérien négociées dans le cadre d’un accord entré en vigueur en 2005. Celui-ci interdit à l’Algérie de discriminer entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs entreprises. Si les entraves visant les acteurs économiques d’un État membre sont établies, c’est donc un engagement pris envers l’ensemble des Européens qui est en cause. L’Union a la compétence pour le défendre. Mais l’expérience oblige à douter de sa volonté et de ses moyens.

Quid de l’arbitrage en cours? Bruxelles peine déjà à faire respecter les dispositions de cet accord lorsqu’elles concernent l’ensemble des Vingt-Sept. En juin 2024, la Commission avait engagé des consultations avec Alger sur plusieurs restrictions commerciales et obstacles aux investissements dans le cadre d’une procédure de règlement des différends. Faute de résultat, elle a demandé, en juillet 2025, la constitution d’un groupe arbitral, conformément à l’article 100 de l’accord, et les Européens ont désigné leur arbitre. Alger devait nommer le sien dans les deux mois…

Quid de la solidarité européenne? Quand les Vingt-Sept négocient ensemble avec Alger, leurs entreprises se disputent ensuite un même marché. Lorsqu’un fournisseur français ou espagnol est écarté, un concurrent d’un autre État membre peut prendre sa place. Le blé en fournit une illustration.

Sur les huit premiers mois de la campagne 2024-2025, les achats algériens de blé bulgare sont passés de 732.000 à 1,08 million de tonnes, tandis que les volumes français chutaient de 982.000 à 31.500 tonnes. Chacun y va de ses intérêts, notamment énergétiques. En juillet, Sonatrach signait avec les Allemands: un contrat gazier avec VNG et un protocole sur l’hydrogène vert avec Bosch. Début novembre, le ministre néerlandais des Affaires étrangères était en visite en Algérie. Les deux pays convenaient de réunir l’an prochain leur commission mixte de coopération économique afin de définir une nouvelle feuille de route.

Quant à l’Italie, qui rêve depuis l’époque d’Enrico Mattei de ravir à la France sa place sur le marché algérien, elle réduit progressivement l’écart: de janvier à juillet 2026, elle représentait 7,2% des importations algériennes, contre 8,7% pour la France, selon les données reprises par les services économiques italiens. L’automobile offre un contraste particulièrement parlant.

À Tafraoui, près d’Oran, où l’activité de Renault reste dépendante du bon vouloir des autorités algériennes depuis 2020, Fiat poursuit la montée en puissance de son usine, inaugurée fin 2023. Sa production a plus que triplé en un an, passant à 53 000 véhicules en 2025. Et le groupe a engagé une extension destinée à porter la capacité du site à 135 000 véhicules par an à l’horizon 2028.

Dans un tel contexte, qu’adviendra-t-il des doléances de la France? Paris est obligé d’en passer par Bruxelles: la politique commerciale relève de la compétence exclusive de l’Union européenne et la Commission détient le monopole de l’initiative. L’accord d’association offre une voie distincte de l’arbitrage. Son article 104 permet à une partie qui considère que l’autre n’a pas rempli ses obligations de prendre des «mesures appropriées».

Sauf urgence spéciale, elle doit auparavant soumettre au Conseil d’association les informations nécessaires à l’examen du différend et à la recherche d’une solution acceptable. Elle doit également «privilégier les mesures perturbant le moins le fonctionnement de l’accord».

En 2021, la Commission avait déjà envisagé, dans un projet de règlement d’un différend avec Alger, la possibilité de suspendre des concessions commerciales au titre de cet article. Sans suite. Pour la France, le premier enjeu est donc d’obtenir une proposition de la Commission. Mais Bruxelles acceptera-t-elle d’examiner– rapidement– le recours à l’article 104? Ou préférera-t-elle ajouter les griefs français à la longue liste des restrictions commerciales déjà contestées dans le cadre de l’arbitrage engagé en 2025?

Et si la Commission décidait finalement de proposer des mesures de rétorsion, quelle solidarité pourrait-elle attendre de capitales européennes soucieuses, elles aussi, de préserver leurs affaires avec Alger?