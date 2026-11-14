Teddy Riner, un Marrakchi à l’Élysée?

2,03 mètres pour quelque 140 kilos: la France tiendrait-elle enfin une candidature présidentielle de poids? Multimédaillé olympique, bardé de titres mondiaux, Teddy Riner n’a plus grand-chose à prouver. Si ce n’est devant le suffrage universel. Sa déclaration de candidature a affolé les états-majors politiques et les réseaux sociaux. En quelques jours, sa vidéo a accumulé plus de trente millions de vues. Quant aux premiers sondages publiés après sa déclaration, ils lui attribuent 70% de bonnes opinions. 22% des personnes interrogées se disent prêtes à voter pour lui. Et il est donné à 4% dans le premier classement d’intentions de vote. De quoi faire pâlir d’envie bien des responsables politiques. Il faut toutefois savoir garder raison: la sympathie n’est pas un programme, et l’on sait, depuis Machiavel, qu’il est plus sûr d’être craint que d’être aimé.

Dans cette candidature surprise, tout est réjouissant. D’abord, dans une campagne où l’on nous répète que les jeux sont faits, Teddy Riner introduit une part d’imprévu. Nouveau, assurément. Neuf? Relativement. Son discours d’entrée en campagne est un mélange de vieilles formules: le «dans les yeux» d’un vieux débat d’entre-deux-tours, «le côte-à-côte et le face-à-face» qui aura finalement assuré à Gérard Collomb sa postérité politique, et jusqu’aux accents macroniens de 2017 dans sa conclusion.

Mais qu’importe. Ce qu’incarne Teddy Riner résonne particulièrement dans la France de 2026. La victoire, d’abord. À l’heure où les Français éprouvent le sentiment d’un déclassement que leurs dirigeants semblent plutôt précipiter qu’enrayer, le champion incarne une France qui gagne. Non par miracle, mais par l’effort. Le rassemblement, ensuite. Le sport possède cette capacité de faire communier un peuple. Les Jeux olympiques de Paris l’ont montré. Et Riner en fut l’un des héros. Sa candidature va tenter de transposer cette communion dans un espace politique où les fractures– jeunes contre «boomers», France périphérique contre métropole– paraissent aujourd’hui dominer. Une certaine idée de la France, enfin, forte de ses territoires ultramarins.

«Les liens personnels et les engagements économiques que Teddy Riner a noués avec le Royaume font de lui un visage de l’amitié franco-marocaine» — Florence Kuntz

Un grand champion fait-il un homme d’État? En France, l’exercice du pouvoir est d’abord un métier. Quand les sportifs sont admis au club, c’est pour parler sport! Chaque président, ou presque, a eu son champion au gouvernement, du général de Gaulle, avec Maurice Herzog, conquérant de l’Annapurna, à Emmanuel Macron recrutant une épéiste puis une nageuse olympique. Souvent, les athlètes avaient pris le temps d’un apprentissage politique avant de devenir ministre: Guy Drut fut député et maire. Jean-François Lamour avait été conseiller de Jacques Chirac, à la mairie de Paris puis à l’Élysée. David Douillet était passé par l’Assemblée nationale avant d’entrer au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Teddy Riner, lui, vise directement le sommet; il nous avait prévenus: «Lorsqu’on fait de la politique, le champion, c’est lequel? C’est le président. Si un jour je me lance, ça serait pour être président.»

Les précédents doivent être rarissimes. Même au Liberia, George Weah, Ballon d’or, fut d’abord sénateur avant de devenir président de la République. Et en France? Le large costume présidentiel cousu en 1958 fut davantage taillé pour un général que pour un banquier d’affaires. Alors, un judoka, même de poids, pourrait-il l’endosser? Et maîtriser cet autre art martial que sont les affaires étrangères?

Si les électeurs français ne font pas de la politique étrangère le premier critère de leur vote, la fonction présidentielle place ensuite son titulaire seul au cœur de décisions stratégiques uniques. Les guerres, la dissuasion nucléaire, les alliances, l’avenir du continent et du monde méditerranéen… Jusqu’ici, les quelques interventions politiques de Teddy Riner ont principalement concerné des enjeux intérieurs: la sécurité, le port du voile dans le sport, la vie chère dans les outre-mer. Idem pour son premier déplacement de campagne, consacré à la santé. Sa candidature va l’obliger rapidement à préciser sa vision de la place de la France dans le monde.

Et le Maroc dans tout cela? Les liens personnels et les engagements économiques que Teddy Riner a noués avec le Royaume font de lui un visage de l’amitié franco-marocaine. Cette familiarité ne constitue pas une diplomatie. Mais elle offre déjà une image réjouissante de la proximité entre les deux pays, au moment où Paris et Rabat entendent donner corps à un traité d’amitié. En attendant de savoir si le «rinérisme» deviendra une doctrine politique, profitons de cette candidature inattendue comme celle d’un immense champion qui incarne, à sa manière, la relation entre la France et le Maroc.