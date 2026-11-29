Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui cite ses sources dans son édition du lundi 30 novembre, plusieurs partis politiques ont commencé à nouer des contacts avec des élus et des acteurs issus d’autres organisations, dans le cadre de démarches précoces pour recruter de nouveaux noms et consolider leurs positions avant les élections communales de 2027. Cette course s’inscrit dans une concurrence croissante pour attirer des figures qui disposent d’une assise électorale et de relais locaux capables de peser sur le résultat.

Les mêmes sources précisent que ces mouvements touchent aussi des politiciens qui n’ont pas obtenu de siège au Parlement lors des dernières législatives. Certains ont engagé des discussions avec d’autres partis, à la recherche d’une nouvelle opportunité de candidature, surtout dans les rangs de l’opposition, qui mise sur les communales pour redéfinir sa présence au sein des communes, des régions, des Chambres professionnelles et de la Chambre des conseillers.

Selon elles, les calculs des partis ne se limitent pas au recrutement. Ils portent aussi sur la recomposition des alliances et des équilibres locaux. Certaines formations tentent d’attirer des élus pour bénéficier de leur expérience et de leurs réseaux, ce qui pourrait ouvrir la porte à des transferts de noms d’un parti à l’autre à l’approche de la préparation des listes. Ces mouvements relancent le débat sur la transhumance politique et sur la frontière entre la liberté de choix partisan et la fidélité à l’engagement sur lequel l’électeur a accordé sa confiance.

Interrogée par le journal, Amal Ben Brahim, enseignante en sciences politiques et en droit à l’université Ibn Tofail de Kénitra, met en garde contre les incitations croissantes au repositionnement partisan à l’approche des communales. Elle y voit le signe d’une tension entre l’engagement envers le parti et les calculs électoraux de certaines élites locales, ce qui pose des problèmes de crédibilité de la représentation politique et de stabilité du lien entre l’élu et l’électeur. Elle estime que changer d’étiquette en cours de mandat brouille le lien entre le choix électoral et le bilan de gestion, et affaiblit la capacité de l’électeur à situer les responsabilités et à sanctionner.

La politologue rappelle que le législateur a voulu concilier la liberté d’appartenance politique et la protection de la volonté des électeurs, à travers les lois organiques sur les partis, les régions, les préfectures et provinces et les communes, qui prévoient la déchéance en cas d’abandon de l’appartenance partisane pendant le mandat. Elle juge toutefois que l’écart entre le délai légal du mandat et le calendrier des recrutements électoraux pose problème, car les tractations sur les investitures peuvent démarrer avant la fin du mandat. Elle ajoute qu’une partie des élites locales, forte d’un capital social et économique, dispose d’une autonomie vis-à-vis des organisations partisanes, ce qui fait émerger un véritable marché des investitures, et que les partis portent une responsabilité en misant sur des candidats prêts à l’emploi. La réforme du cadre juridique des communales de 2027 lui paraît donc une occasion de revoir les règles de renonciation à l’appartenance partisane, de renforcer la protection judiciaire et la transparence dans l’octroi des investitures, tout en préservant la liberté de choix et l’indépendance du mandat représentatif.