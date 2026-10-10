Politique

L’USFP se prononce pour la participation au gouvernement El Mansouri

Le conseil national de l’USFP, réuni le 10 octobre 2026, s'est prononcé pour la participation au gouvernement El Mansouri (Y.Mannan/Le360).

Le conseil national de l’USFP a décidé au terme de ses travaux de participer au prochain gouvernement comme le lui a recommandé ce samedi son premier secrétaire, Driss Lachgar.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/10/2026 à 16h30

Le Conseil national de l’USFP, réuni ce samedi à Rabat, a donné plein pouvoir à son premier secrétaire pour discuter avec la nouvelle cheffe de gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, des modalités de sa participation au sein de la future majorité en cours d’édification.

Le conseil a considéré que les partis du Parti authenticité et Modernité (PAM), formation vainqueur des élections législatives du 23 septembre dernier, et de l’USFP partagent la même volonté de promouvoir les droits des citoyens et la réalisation d’objectifs socio-économiques, selon un communiqué.

Lors du Conseil national de l’USFP, tenu le samedi 10 octobre à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Le ton avait été donné par Driss Lachgar aux militants, à l’ouverture du Conseil national: il s’était déclaré favorable à la participation de l’USFP au futur gouvernement.

Celui-ci a d’autre part salué la présence «significative et responsable de ses membres, venus de toutes les régions du Royaume et représentant le réseau des sections et des instances du parti», et considéré cette présence comme une manifestation de dynamisme qui marque la marche du parti.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 10/10/2026 à 16h30
#USFP#gouvernement#majorité gouvernementale#Parlement#Législatives#Fatima Ezzahra El Mansouri#Driss lachgar

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