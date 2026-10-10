Politique

USFP: Driss Lachgar favorable à la participation au futur gouvernement

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachgar le 10 octobre 2026 (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/10/2026 à 13h55

VidéoLe premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a appelé son Conseil national, réuni ce samedi en session extraordinaire, à se prononcer en faveur de la participation à la future majorité gouvernementale.

«Nous avons opté pour la participation parce que nous voulons un gouvernement politique fort qui réponde aux aspirations de la société», a déclaré Driss Lachgar aujourd’hui, précisant cependant que le dernier mot revient au Conseil national qui se tient en présence de la quasi-totalité des composantes au siège central de l’USFP situé dans le quartier de Ryad à Rabat. Des militants socialistes, interrogés par Le360, soutiennent l’opinion de leur leader.

Cette option va dans le sens de la volonté de Fatima Ezzahra El Mansouri de bâtir une majorité gouvernementale s’inspirant de l’expérience de la Koutla, avec la participation, outre du PAM, de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS. À noter que le PPS (19 sièges), le Front des Forces Démocratiques (FFD - 2 sièges) et le Parti des Néo-Démocrates (PND - 1 siège) ont officialisé aujourd’hui la création d’un groupe parlementaire conjoint.

Ce bloc devrait être consolidé par l’apport de «la majorité critique de l’UC et du MDS», sans la participation de ces derniers au sein de l’Exécutif. Cette expérience avait réuni en 1998 des partis politiques à vocation «démocratique et sociale», comme l’USFP, le PPS et d’autres formations.

Selon Driss Lachgar, le nombre de portefeuilles octroyés à l’USFP dans le futur gouvernement est secondaire: «le nombre de ministères n’est pas important, ce qui l’est en revanche c’est de répondre à l’appel de la nation qui a besoin d’une forte capacité politique pour appliquer un programme commun. L’USFP a toujours priorisé les grands intérêts de la nation».

Lire aussi : Formation du gouvernement: tête-à-tête entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Driss Lachgar

Le responsable n’a pas été en mesure de fournir d’information sur la configuration du prochain gouvernement, dont on attend la nomination, et sur le nombre de ministères attribués à son parti, mais s’est dit favorable à un gouvernement avec «un nombre réduit de ministères».

Driss Lachgar a mis à profit sa conférence de presse pour démentir l’existence d’opposants à sa ligne politique au sein de son parti. «Contrairement à ce qui a été diffusé, le bureau de Salé ne s’est pas rebellé contre moi. Ces membres m’ont assuré qu’ils restent fidèles à notre organisation partisane. Il n’y a rien de vrai», a conclu le premier secrétaire.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/10/2026 à 13h55
#USFP#Driss lachgar#Opposition#gouvernement#Législatives#Fatima Ezzahra El Mansouri

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