Formation du gouvernement: tête-à-tête entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Driss Lachgar

Poursuivant le deuxième cycle de consultations avec les formations politiques susceptibles de rejoindre la future majorité, Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement désignée, a reçu, ce lundi soir, Driss Lachgar, premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a constaté un journaliste de Le360.

La rencontre a eu lieu au siège régional du Parti Authenticité et Modernité (PAM) à Rabat. Les discussions ont porté sur une éventuelle participation de l’USFP au futur gouvernement, ainsi que sur les orientations et les priorités susceptibles de constituer la base d’un programme commun, indique-t-on de source informée.

Ce nouvel entretien intervient après une première rencontre entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Driss Lachgar, organisée le 30 septembre dans le cadre du premier cycle de consultations. À l’issue de cet échange, le dirigeant socialiste avait choisi de ne pas dévoiler le contenu des discussions, les maintenant sous le sceau de la confidentialité.

Plus tôt dans la journée de lundi, la cheffe du gouvernement désignée s’était également entretenue avec Nabil Benabdellah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS). Cette rencontre avait marqué le lancement du deuxième cycle des pourparlers, engagé après que le Conseil national du PAM a mandaté Fatima-Zahra El Mansouri pour poursuivre les négociations relatives à la composition de la future majorité.

Selon des sources informées, Fatima Ezzahra El Mansouri privilégierait désormais l’hypothèse d’une coalition réunissant le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS. Ces quatre formations totalisent 207 sièges à la Chambre des représentants, soit neuf de plus que le seuil de la majorité absolue, fixé à 198 sièges. Cette configuration demeure toutefois un scénario de négociation, aucune composition définitive du gouvernement n’ayant encore été arrêtée.

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Les consultations doivent encore permettre de rapprocher les positions des différentes formations sur les grandes orientations du programme gouvernemental, l’architecture du futur Exécutif et la répartition des responsabilités ministérielles. Les partis concernés devront également soumettre les résultats de ces discussions à leurs instances décisionnelles respectives.

Le tête-à-tête avec Driss Lachgar confirme que l’USFP reste au centre des tractations conduites par Fatima Ezzahra El Mansouri. Après les premières prises de contact, les discussions entrent désormais dans leur phase la plus délicate: celle de la recherche d’un accord sur une majorité, un programme commun et la composition du futur gouvernement.