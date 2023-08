Marocains du monde: la députée USFP Aïcha El Gourji favorable à une représentation plus élargie dans les différentes instances

Dans un entretien qu’elle a accordé à Le360 à l’occasion de la Journée nationale des MRE, la députée socialiste de la région de Rabat a revendiqué, au nom de son parti, «l’élargissement de la représentation des MRE conformément à la Constitution et aux orientations du roi Mohammed VI».

«Totalisant environ six millions de personnes, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) devraient en principe siéger dans les différentes instances telles que les administrations publiques et financières afin de mieux défendre leurs intérêts. Il faut aussi que ces instances prennent en compte les intérêts de la communauté marocaine établie à l’étranger», a-t-elle ajouté en évitant de préciser si cet élargissement devrait permettre aux MRE d’être éligibles au parlement. Certains partis politiques militent pour cet objectif sans que leurs démarches n’aient pour l’heure abouti.

Aïcha El Gourji a en outre interpellé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour «mettre en œuvre les orientations royales». Et d’ajouter que les MRE considèrent «comme sacrés la patrie et le Roi».

Pour rappel, la célébration de la Journée nationale des MRE le 10 août de chaque année, «reflète la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu L’assiste envers les Marocains du monde», a souligné un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La députée de l’USFP a, par ailleurs, salué le rôle des MRE dans la défense de l’intégrité territoriale, soulignant leur vive réaction à chaque fois que le Royaume était pris à partie par ses adversaires.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep9. Tout savoir sur la détaxe aux frontières

La députée a justifié ses propos par les performances obtenues par les Marocains du monde dans les domaines politique, économique, scientifique et sportif. «Il ne faut pas évoquer les MRE uniquement à travers les clichés et la vue étriquée selon lesquels ils ne seraient que pourvoyeurs de fonds. Ils sont au contraire de véritables acteurs de la vie du pays», a-t-elle fait remarquer avant de saluer «les résultats obtenus par les sélections nationales de football, hommes et femmes, lors des Mondiaux de Qatar et d’Australie et de Nouvelle Zélande».

La militante socialiste Aïcha El Gourji réside à la fois à Madrid et à Rabat. Selon des échos concordants, elle est l’une de ceux et celles qui ont incité les Marocains ayant la nationalité espagnole à voter le 23 juillet 2023 pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, aux législatives anticipées. Pedro Sanchez soutient le plan d’autonomie du Maroc comme seule et unique solution pour régler le conflit artificiel créé autour du Sahara occidental par la junte militaire algérienne.