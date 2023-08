La région de Marrakech-Safi déroule le tapis rouge aux Marocains du monde

Rehaussée par la présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, des chefs des services extérieurs et d’élus, cette rencontre a offert l’opportunité pour mettre en relief le rôle primordial des Marocains du monde dans le processus de développement que connaît le Maroc à tous les niveaux.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur la contribution de cette catégorie dans le développement régional, mais aussi sur les moyens susceptibles d’intégrer davantage les MRE dans les différents secteurs économiques et leur accompagnement dans toutes les étapes de la réalisation de leurs projets d’investissement.

Présenter les services proposés par le CRI

Dans une déclaration à la presse, le directeur général par intérim du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi, Mohamed Amine Sabibi, a indiqué que la célébration de la Journée nationale du migrant s’insère en droite ligne de la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI ne cesse d’entourer la communauté marocaine établie à l’étranger, relevant que cette journée représente aussi une occasion pour accompagner cette catégorie et faire connaître les services proposés par le CRI et les opportunités économiques et d’investissement dans la région.

Lire aussi : Les biens des MRE sont la ligne rouge

«Le CRI Marrakech-Safi a enregistré au cours du premier semestre de l’année en cours, près de 100 projets au profit des MRE, dont la majorité concerne le secteur touristique, en plus de projets relatifs aux produits agricoles et l’agroalimentaire», a-t-il ajouté, mettant en exergue l’importance accordée aux projets d’innovation implantés dans la région et portés par les jeunes MRE.

Création d’un guichet unique

Dans une déclaration similaire, le directeur des affaires juridiques et foncières au sein de l’Agence urbaine de Marrakech, Said Belgada, a souligné que cet établissement public œuvre à fournir les conditions appropriées devant les MRE en vue de les aider à réaliser leurs projets d’investissement et ce, à travers la création d’un guichet unique, la mise en place d’un bureau dédié à l’accueil des MRE, leur orientation et l’écoute de leurs plaintes, en plus d’un guichet spécial mis en place au sein de l’aéroport international Marrakech-Menara.

«L’Agence urbaine de Marrakech a procédé à la digitalisation de ses services via son portail électronique au profit de la communauté marocaine établie à l’étranger, permettant ainsi aux MRE d’exposer leurs dossiers et problèmes et prendre des rendez-vous au sujet des dossiers relatifs au domaine de l’urbanisme dans la ville», a-t-il expliqué.

Lire aussi : Ce que pèsent les Marocains du monde dans l’économie

Lors de cette rencontre, plusieurs MRE ont exprimé leur fierté de la célébration de cette journée, qui offre l’opportunité pour bénéficier de plusieurs services proposés par les établissements publics, relevant la nécessité de la mise en place de nouvelles mesures de facilitation des procédures administratives, qui sont de nature à accroître le taux des projets réalisés par les MRE.

En marge de cette rencontre, des stands d’établissements publics, dont le CRI, l’Agence urbaine, la Conservation foncière, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et l’administration de la Douane, ont été aménagés pour informer les MRE sur les procédures administratives relatives notamment aux opportunités d’investissement dans le Royaume.