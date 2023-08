Marhaba 2023: à Tarifa et à Algésiras, à la rencontre des Marocains du monde qui répondent à l’appel du pays

L’un des plus importants déplacements entre deux continents dans le monde se déroule dans de bonnes conditions. Au port d’Algésiras, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens de la diaspora qui rentrent au bled pour passer leurs vacances au sein de leurs familles.

Mohammed réside en Italie et nous l’avons rencontré à Algésiras avant d’embarquer pour la traversée du détroit. «Je vais chez ma famille à Rabat. L’essentiel est de voir les siens, puis de permettre aux enfants de profiter de la plage», affirme ce MRE qui dit avoir eu la présence d’esprit de partir assez tôt d’Italie pour éviter les retards et les désagréments.

Concernant les désagréments, on n’en relève justement pas, ou alors très peu, dans cette édition de l’opération Marhaba qui a débuté le 5 juin.

Sur place, nous rejoignons Mohamed Rafaoui, consul général du Royaume du Maroc à Algésiras. «Nous veillons à faciliter la tâche à nos concitoyens pour les démarches administratives en premier lieu et nous les accompagnons jusqu’à l’embarquement», nous déclare le diplomate dont les services bénéficient du précieux soutien des cadres et des éléments de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Mohamed Rafaoui nous révèle également que ses équipes auront encore du pain sur la planche dès le 15 août, date de la phase retour des Marocains du monde vers leurs pays d’accueil.

Selon le ministère du Transport et de la logistique, les ports du Maroc ont accueilli, entre le 5 juin et le 31 juillet, plus de 1,2 million de passagers et 280.000 véhicules, soit une hausse de respectivement 21% et 14% par rapport à la même période en 2022.

Le pic des arrivées a été observé du 29 au 31 juillet, selon la même source.