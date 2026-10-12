Politique

Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi

Le siège central du PAM à Rabat.. Le360

Comme nous l’annoncions dans un précédent article, la future majorité gouvernementale devrait associer le PAM aux trois partis de la Koutla, réunissant au total 207 sièges à la Chambre des représentants. Fatima Ezzahra El Mansouri doit rencontrer ce lundi 12 octobre les dirigeants des trois formations, en prélude à l’annonce officielle de la composition de cette majorité.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 16h21

L’attente monte devant le siège national du Parti authenticité et modernité (PAM), à Rabat, où les journalistes affluent ce lundi 12 octobre, dans l’attente de l’annonce officielle de la composition de la future majorité gouvernementale, au terme de plusieurs jours de consultations politiques.

Selon nos informations, Fatima-Ezzahra El Mansouri doit rencontrer, dans la journée, les dirigeants des quatre formations pressenties pour constituer cette majorité: le PAM, l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS). Cette rencontre devrait être suivie de l’officialisation de la coalition appelée à soutenir le prochain gouvernement.

Le PAM et les trois partis de la Koutla

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, l’architecture de la future majorité repose sur une alliance entre le PAM et les trois composantes historiques de la Koutla. Ensemble, ces quatre formations totalisent 207 sièges à la Chambre des représentants, soit neuf de plus que le seuil de la majorité absolue, fixé à 198 députés.

Le PPS a donné un signal important ce lundi en décidant officiellement de participer au prochain gouvernement. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, son bureau politique a acté cette orientation, confortant ainsi la perspective d’une coalition réunissant les quatre partis.

El Mansouri reçoit les représentants de l'USFP.

L’annonce attendue doit désormais officialiser cette nouvelle configuration politique. Les prochaines étapes porteront notamment sur les arbitrages relatifs au programme gouvernemental, à la répartition des portefeuilles ministériels et aux équilibres entre les différentes composantes de la majorité.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/10/2026 à 16h21
#Fatima Ezzahra El Mansouri#PAM#Parti de l'Istiqlal#USFP#PPS#Koutla

LEs contenus liés

Politique

Gouvernement El Mansouri: le PPS choisit de participer à la majorité

Politique

L’USFP se prononce pour la participation au gouvernement El Mansouri

Politique

Formation du gouvernement: nouvel entretien entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Nizar Baraka

Politique

Futur gouvernement: El Mansouri s’entretient avec Mohamed Joudar (MDS) et Abdessamad Archane (UC)

Politique

Formation du gouvernement: tête-à-tête entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Driss Lachgar

Politique

Gouvernement El Mansouri: le PAM écarte le RNI et se tourne vers la Koutla

Politique

Nouveau gouvernement: El Mansouri entame avec Benabdallah le deuxième round des consultations

Politique

Gouvernement El Mansouri: le PAM réunit ce lundi sa commission des consultations

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Arrestation de 61 Marocains en Algérie: que prépare le régime voyou?
3
Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi
4
Abascal et Bardella débarquent à Sebta pour défendre l’Europe depuis l’Afrique
5
Une délégation de l’armée de l’air israélienne participe au Marrakech Air Show
6
Un déclin annoncé
7
61 Marocains arrêtés en Algérie: le régime ne fait pas la guerre au «Makhzen», mais aux Marocains
8
Le Maroc va proposer un nouveau modèle de coopération migratoire aux pays européens
Revues de presse

Voir plus