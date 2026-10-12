Gouvernement El Mansouri: la majorité attendue au complet ce lundi

L’attente monte devant le siège national du Parti authenticité et modernité (PAM), à Rabat, où les journalistes affluent ce lundi 12 octobre, dans l’attente de l’annonce officielle de la composition de la future majorité gouvernementale, au terme de plusieurs jours de consultations politiques.

Selon nos informations, Fatima-Ezzahra El Mansouri doit rencontrer, dans la journée, les dirigeants des quatre formations pressenties pour constituer cette majorité: le PAM, l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS). Cette rencontre devrait être suivie de l’officialisation de la coalition appelée à soutenir le prochain gouvernement.

Le PAM et les trois partis de la Koutla

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, l’architecture de la future majorité repose sur une alliance entre le PAM et les trois composantes historiques de la Koutla. Ensemble, ces quatre formations totalisent 207 sièges à la Chambre des représentants, soit neuf de plus que le seuil de la majorité absolue, fixé à 198 députés.

Le PPS a donné un signal important ce lundi en décidant officiellement de participer au prochain gouvernement. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, son bureau politique a acté cette orientation, confortant ainsi la perspective d’une coalition réunissant les quatre partis.

El Mansouri reçoit les représentants de l'USFP.

L’annonce attendue doit désormais officialiser cette nouvelle configuration politique. Les prochaines étapes porteront notamment sur les arbitrages relatifs au programme gouvernemental, à la répartition des portefeuilles ministériels et aux équilibres entre les différentes composantes de la majorité.