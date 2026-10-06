Futur gouvernement: El Mansouri s’entretient avec Mohamed Joudar (MDS) et Abdessamad Archane (UC)

Abdessamad Archane (à gauche), secrétaire général du MDS, et Mohamed Joudar, secrétaire général de l’UC, à Rabat le 6 à octobre 2026 (Y.Mannan/Le360).

Fatima Ezzahra El Mansouri poursuit ce mardi à Rabat le deuxième round des consultations en vue de la formation du prochain gouvernement. Les secrétaires généraux de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Joudar, et du Mouvement démocratique et social (MDS), Abdessamad Archane, ont été reçus par la cheffe du gouvernement, chargée par le Roi de constituer le futur gouvernement.

La rencontre a permis aux différentes parties d’exposer leurs points de vue sur les conditions de participation, ou pas, au prochain gouvernement.

🇲🇦🗳️ Mohamed Joudar (UC) et Abdessamad Archane (MDS) arrivent au siège du PAM pour les consultations sur la formation du gouvernement. pic.twitter.com/RpCIm0mE3Q — Le360 (@Le360fr) October 6, 2026

Ces consultations avec les représentants du MDS et de l’UC interviennent alors que tout indique que Fatima Ezzahra El Mansouri privilégie une coalition associant le PAM aux trois formations de la Koutla, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS, une coalition qui disposerait de 207 sièges à la Chambre des représentants.

La reprise des négociations avec le PPS, dans la matinée du lundi 5 octobre, est intervenue dans ce contexte. Fatima Ezzahra El Mansouri a également eu la même journée un tête-à-tête avec Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP.

La semaine dernière, l’UC et le MDS avaient décidé d’adopter une position commune sur leur participation, ou non, au gouvernement El Mansouri.