Politique

Futur gouvernement: El Mansouri s’entretient avec Mohamed Joudar (MDS) et Abdessamad Archane (UC)

Abdessamad Archane (à gauche), secrétaire général du MDS, et Mohamed Joudar, secrétaire général de l’UC, à Rabat le 6 à octobre 2026 (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/10/2026 à 14h25

VidéoLa cheffe du gouvernement poursuit ce mardi les consultations en vue de constituer la prochaine équipe gouvernementale issue des législatives du 23 septembre.

Fatima Ezzahra El Mansouri poursuit ce mardi à Rabat le deuxième round des consultations en vue de la formation du prochain gouvernement. Les secrétaires généraux de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Joudar, et du Mouvement démocratique et social (MDS), Abdessamad Archane, ont été reçus par la cheffe du gouvernement, chargée par le Roi de constituer le futur gouvernement.

La rencontre a permis aux différentes parties d’exposer leurs points de vue sur les conditions de participation, ou pas, au prochain gouvernement.

Ces consultations avec les représentants du MDS et de l’UC interviennent alors que tout indique que Fatima Ezzahra El Mansouri privilégie une coalition associant le PAM aux trois formations de la Koutla, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS, une coalition qui disposerait de 207 sièges à la Chambre des représentants.

La reprise des négociations avec le PPS, dans la matinée du lundi 5 octobre, est intervenue dans ce contexte. Fatima Ezzahra El Mansouri a également eu la même journée un tête-à-tête avec Driss Lachgar, premier secrétaire de l’USFP.

La semaine dernière, l’UC et le MDS avaient décidé d’adopter une position commune sur leur participation, ou non, au gouvernement El Mansouri.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/10/2026 à 14h25
#gouvernement#Parlement#Législatives#UC#Fatima Ezzahra El Mansouri#majorité gouvernementale#Opposition

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