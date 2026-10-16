Nizar Baraka maintenu à l’Équipement et à l’Eau, avec un portefeuille élargi aux Forêts

Nizar Baraka est nommé ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts. Un secteur qu’il connait bien, puisqu’il occupe les fonctions de ministre de l’Équipement et de l’Eau depuis octobre 2021.

Né en 1964 à Rabat, il obtient son baccalauréat en 1981. Il s’inscrit ensuite à la Faculté de droit Mohammed V, où il décroche en 1985 un diplôme en économétrie. Il poursuit ses études à Marseille, à l’Université d’Aix-Marseille. Il y obtient en 1992 un doctorat en sciences économiques.

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Il enseigne d’abord à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Mohammed V, puis à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée. En 1996, il intègre le ministère des Finances. Il y assume plusieurs postes à responsabilité.

Sa carrière politique prend de l’ampleur à partir de 2007. Il est ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Affaires économiques et générales, jusqu’en 2011. Il devient ensuite ministre de l’Économie et des Finances, de janvier 2012 à juillet 2013. D’août 2013 à décembre 2018, il préside le Conseil économique, social et environnemental.

En octobre 2017, il est élu secrétaire général du parti de l’Istiqlal. Il a par ailleurs piloté le dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur son volet économique. Il a aussi dirigé le Comité scientifique de la COP22.

Nizar Baraka est actif au sein de nombreuses associations et organisations nationales et internationales. En janvier 2005, il est nommé par le Roi membre du Comité Averroès, chargé du rapprochement entre les peuples marocain et espagnol. Il a contribué au Rapport du Cinquantenaire sur le développement humain. Il siège au conseil d’administration du conseil déontologique des valeurs mobilières depuis 2004. Il est membre de l’Observatoire national du développement humain depuis 2006.

Son action à la tête des Finances a été saluée à l’international. The Banker, titre du groupe Financial Times, l’a désigné «Meilleur ministre des Finances de la région MENA» et «ministre des Finances de l’année» pour 2012. En 2013, le magazine Emerging Markets l’a élu «ministre des Finances de l’année pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord».