Nizar Baraka promet une loi sur les conflits d’intérêts en cas de victoire de l’Istiqlal

Lors d’un meeting électoral organisé à Larache, en présence de centaines de citoyens venus de différentes communes de la province ainsi que de Ksar El Kebir, Nizar Baraka a présenté les principales orientations du programme de l’Istiqlal, notamment celles relatives au renforcement de la souveraineté du Maroc.

Le dirigeant istiqlalien a cité à ce titre la souveraineté énergétique, alimentaire et hydrique, tout en mettant en avant des mesures destinées à renforcer le pouvoir d’achat des Marocains et à lutter contre la corruption.

Mais c’est surtout sur la question des conflits d’intérêts que Nizar Baraka a formulé une promesse précise. Le secrétaire général de l’Istiqlal a assuré que, si son parti arrivait en tête des élections législatives et obtenait la confiance des électeurs, l’une des premières décisions de son éventuel gouvernement serait de soumettre au Parlement un projet de loi consacré à cette problématique.

«Nous commencerons d’abord par présenter un projet de loi dédié aux conflits d’intérêts, que nous soumettrons au Parlement, si les Marocains votent pour nous et si le Parti de l’Istiqlal arrive en première position», a-t-il déclaré.

Cette proposition s’inscrit, selon Baraka, dans une orientation plus large visant à renforcer la lutte contre la corruption et à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

Le programme électoral de l’Istiqlal accorde également une place importante à l’emploi, au renforcement de la famille marocaine et à la consolidation des services publics.

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Sur ce dernier volet, Nizar Baraka a affiché une opposition à la privatisation de certains secteurs sociaux. «Nous sommes contre la privatisation de l’enseignement et contre la privatisation de la santé au Maroc», a-t-il affirmé, plaidant pour une amélioration de la qualité des hôpitaux publics et de l’école marocaine.

Le secrétaire général de l’Istiqlal a également insisté sur la nécessité de renforcer les services publics, particulièrement dans le monde rural, et de réduire les disparités territoriales et sociales.

L’objectif affiché est de «restaurer la confiance des Marocains dans leur pays», a-t-il conclu, en présentant ces engagements comme des priorités de l’action gouvernementale que son parti entendrait mettre en œuvre en cas de victoire électorale.