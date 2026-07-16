Urbanisme rural: Nizar Baraka appelle les architectes istiqlaliens à œuvrer pour une loi dédiée

Le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, lors du séminaire organisé par l’Alliance des architectes istiqlaliens, à Rabat le 15 juillet 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le secrétaire général de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a appelé l’Alliance des architectes istiqlaliens à œuvrer en vue d’élaborer une loi urbanistique dédiée spécialement au monde rural.

Nizar Baraka a jugé nécessaire la mise en place de cette loi spécifique au rural, tout en adressant de vives critiques à son allié du PAM, qui dirige le département de l’Habitat au sein de la majorité gouvernementale.

Cet appel a été lancé mercredi lors d’un séminaire tenu par l’Alliance des architectes istiqlaliens à Rabat. Dans une déclaration à la presse, le numéro un du parti de la Balance a indiqué que l’objectif de ce séminaire est d’aborder «un sujet fondamental, à savoir comment permettre au monde rural de s’intégrer dans la dynamique que connaît notre pays, afin de parvenir à un Maroc qui progresse à une seule et même vitesse».

Il a estimé qu’il est aujourd’hui nécessaire d’élaborer une loi spécifique à l’urbanisme en milieu rural. Celle-ci permettra, selon lui, aux futures agences régionales d’urbanisme, qui seront créées dans le cadre de la nouvelle loi récemment adoptée, «de disposer d’un département exclusivement dédié au monde rural».

Ce département, a-t-il dit, accompagnera le développement de ces territoires afin de garantir la viabilité et la pérennité de la vie en milieu rural pour ses habitants. Pour Nizar Baraka, l’enjeu consiste à dépasser une approche uniforme de l’urbanisme et à adapter les règles d’aménagement aux réalités sociales, économiques, foncières et environnementales des campagnes marocaines.

De son côté, Abdeljabbar Rachidi, membre du comité exécutif de l’Istiqlal, a estimé que ces appels visent à «rompre avec l’approche traditionnelle qui réduit le monde rural à sa seule dimension agricole». Il a ajouté qu’il existe aujourd’hui «une nouvelle orientation, une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré».

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Pour sa part, Nahed Hamtami, présidente de l’Alliance des ingénieurs architectes de l’Istiqlal, a précisé que l’un des objectifs majeurs de cette rencontre est de contribuer à l’élaboration «d’une nouvelle vision qui tient compte des réalités et des spécificités du monde rural».

Elle a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la résilience des zones rurales face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, à travers l’intégration de la gestion des risques dans les politiques publiques.

Pour rappel, l’Alliance des architectes istiqlaliens, également connue sous le nom d’Association des ingénieurs architectes istiqlaliens, est une organisation professionnelle et sectorielle affiliée au Parti de l’Istiqlal. Elle a récemment lancé un vaste programme d’activités sous le slogan «Les ingénieurs architectes istiqlaliens au service du citoyen».

À travers cet appel, Nizar Baraka veut inscrire l’urbanisme rural au cœur du débat public et des politiques d’aménagement du territoire. Pour l’Istiqlal, le développement du monde rural ne peut plus être pensé uniquement à travers l’agriculture: il doit désormais intégrer l’habitat, les services, la résilience climatique, l’équité territoriale et la qualité de vie des populations rurales.