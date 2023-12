Habitat: le monde rural va aussi bénéficier de l’aide au logement, assure la ministre Fatima Ezzahra El Mansouri

«Le monde rural aura une part de ce programme d’habitat bien que les appartements, dont les prix se situent entre 300.000 et 700.000 dirhams, et les aides, qui varient entre 100.000 et 80.000 dirhams, seront rares par rapport aux grandes et moyennes villes», a déclaré Fatima Ezzahra El Mansouri, ce lundi lors de la séance des questions orales issues de la Chambre des représentants.

«Le déficit de logements économiques n’a pas encore été comblé dans le rural, mais le nouveau programme d’aide initié par Sa Majesté le Roi va, lui aussi, accorder un intérêt aux zones rurales», a-t-elle ajouté.

Fatima Ezzahra El Mansouri n’a pas explicité comment cette aide à l’acquisition d’un logement ou la construction d’une maison en milieu rural va être déployée.

Mais dans une déclaration pour Le360, la ministre a affirmé que son département mettra en service le 1er janvier 2024 une plateforme digitale pour ceux et celles qui voudraient bénéficier de la nouvelle aide au logement principal. «Ce programme ambitieux apportera une valeur ajoutée dans le monde urbain et rural», a-t-elle dit.

«Le logement social dans le rural sera encouragé à travers des aides accordées à la construction d’un habitat personnel d’une valeur de 300.000 dirhams ou moins», selon la ministre, qui a souligné que «le prix du foncier en zone rurale n’est pas similaire à celui des villes».

Fatima Ezzahra El Mansouri, par ailleurs maire de Marrakech, a indiqué en substance que tout propriétaire ayant construit sa maison principale «pourra donc bénéficier d’une aide à la construction qui correspond également au tiers de la valeur totale du bien immobilier».