Région de Rabat: le Conseil régional veut réduire les inégalités avec le monde rural, selon son président Rachid El Abdi

En présence du wali, Mohamed El Yacoubi, le président de la région (Rabat-Salé-Kénitra) a récemment validé un vaste programme comprenant la rénovation de sept centres ruraux (61 communes), la réhabilitation de nombreuses pistes rurales ainsi que la construction de 44 terrains de proximité.

La réhabilitation des centres ruraux concerne en particulier Khémisset, où 31 communes sur 35 bénéficieront d’un soutien du Conseil régional, ainsi que Sidi Kacem (20 communes sur 29), Sidi Slimane (10 communes sur 11) et Kénitra (17 communes). Par ailleurs, le Conseil a octroyé une subvention de 288 millions de dirhams à Salé, dont 80 millions financés par le ministère de l’Habitat.

Au total, la contribution du Conseil régional pour le développement des centres ruraux s’élève à 702 millions de dirhams, auxquels s’ajoute une enveloppe complémentaire de 600 millions de dirhams provenant d’autres départements ministériels, portant ainsi l’investissement total à 1,3 milliard de dirhams.

Cependant, regrette une source informée, les communes rurales et les conseils préfectoraux sont «absents» du financement de ces projets, qui reposent uniquement sur la région RSK (Rabat-Salé-Kénitra) et le ministère de l’Habitat.

Lire aussi : Habitat: le monde rural va aussi bénéficier de l’aide au logement, assure la ministre Fatima Ezzahra El Mansouri

Le budget consacré à la rénovation des pistes rurales atteint 1,2 milliard de dirhams, un programme qui profitera à 69 communes.

Le Conseil régional prévoit également la construction de 44 terrains de proximité pour un budget global de 44 millions de dirhams, soit un million de dirhams par terrain. Les villes de Khémisset et de Salé accueilleront la plus grande part de ces infrastructures, avec respectivement 17 et 14 terrains.