Découvrez le Jardin d’essais de Rabat, un trésor botanique centenaire

Créé en 1914, ce parc majestueux est traversé par l’avenue de la Victoire, qui le divise en deux parties distinctes. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, tandis que sa gestion et sa sécurité relèvent de la wilaya de Rabat.

Le jardin se compose de deux espaces principaux: un parc de 7 hectares, où se niche le magnifique jardin andalou, véritable écrin de verdure inspiré des ryads marocains, et un parc de 10 hectares, dédié aux plantes d’ombre et aux arbres dits «humides».

L’ensemble se distingue par un alignement soigné et un entretien méticuleux, garantissant une promenade des plus agréables. Inscrit au Patrimoine national depuis 1992, le Jardin d’essais fait également partie du bien «Rabat, capitale moderne et historique», inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.

En son cœur, le jardin andalou déploie une atmosphère enchanteresse. Ses allées ombragées sont bordées d’oliviers, de bigaradiers, d’orangers et d’une profusion de fleurs aux senteurs enivrantes. Des jets d’eau élégants ponctuent l’espace, ajoutant une touche de fraîcheur et de sérénité.

Lieu de flânerie et d’évasion, le Jardin d’essais est ouvert au public et constitue une destination incontournable, aussi bien pour les habitants de Rabat que pour les visiteurs de passage.

S’étendant sur 17 hectares, le Jardin d’essais botaniques de Rabat est le plus ancien et le plus vaste jardin botanique du Maroc. (Y.Mannan)