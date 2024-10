La princesse Lalla Hasnaa et Brigitte Macron visitent le jardin d’essais botaniques de Rabat

À son arrivée au jardin d’essais botaniques, Brigitte Macron a été accueillie par la princesse Lalla Hasnaa, avant de passer en revue un peloton des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

La princesse et Brigitte Macron ont été ensuite saluées par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le wali de la Région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, le président de l’arrondissement Agdal-Riad, Abdelilah Bouzidi, la présidente déléguée de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Lalla Nouzha Alaoui, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Shimi, ainsi que par le chargé de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra et Directeur des ressources humaines du ministère, Mohamed Aderdour.

La princesse Lalla Hasnaa et Brigitte Macron ont, par la suite, été saluées par des élèves d’éco-écoles, avant de visiter le jardin d’essais botaniques. À cette occasion, la princesse et Brigitte Macron ont suivi une présentation des différentes actions entreprises par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Depuis sa création, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement place l’éducation à l’environnement au cœur de sa mission. Consciente des enjeux environnementaux majeurs, la fondation a adopté une démarche collaborative et inclusive visant à éveiller la conscience collective, à encourager la prise de responsabilité partagée et à instaurer un changement durable des comportements chez tous les acteurs.

La fondation entame aussi son travail de sensibilisation dès le préscolaire. Convaincue que les premières années de vie sont cruciales dans la formation des habitudes, elle déploie des programmes spécifiques pour initier les petits enfants aux gestes simples de préservation des ressources naturelles.

À travers ses différents programmes et initiatives couvrant plusieurs domaines, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement s’impose comme un acteur clé de l’éducation au développement durable, œuvrant pour un avenir où les jeunes générations, armées de connaissances et d’outils, sont en mesure de relever les défis environnementaux de demain.

La princesse et Brigitte Macron ont suivi ensuite une autre présentation du chemin pédagogique du jardin, ainsi que d’un outil pédagogique élaboré autour du cactus, une plante emblématique des zones arides. Il a été également question de la présentation du Programme jeunes reporters de l’environnement qui a pour objectif principal de créer une génération d’enfants éduquée au développement durable.

Par la suite, il a été procédé à la présentation à la princesse Lalla Hasnaa et à Brigitte Macron d’un modèle éducatif pour promouvoir les bonnes pratiques liées à la gestion durable de l’eau, ressource précieuse, tout en encourageant les gestes éco-responsables que chacun peut adopter au quotidien. Il s’agit de l’un des projets phares de la fondation.

La princesse et Brigitte Macron ont, par ailleurs, assisté à un atelier de plantes aromatiques marqué par une activité sensorielle dédiée aux enfants du préscolaire. Au terme de cette visite, la princesse Lalla Hasnaa et Brigitte Macron ont posé pour une photo-souvenir.