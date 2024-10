Le président Macron et son épouse visitent le mausolée Mohammed V

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, se recueillent sur les tombes de feu le roi Mohammed V et feu le roi Hassan II au mausolée Mohammed V de Rabat. (MAP)

À leur arrivée au mausolée, le chef de l’Etat français et son épouse ont été salués par le conservateur du mausolée, le colonel major Hassan Charif Skalli, avant de passer en revue une haie d’honneur de la Garde royale. Après avoir déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des deux regrettés souverains, le président français et Brigitte Macron ont observé une minute de silence pour le repos de leur âme.

Par la suite, des explications architecturales leur ont été fournies sur ce monument civilisationnel, avant de procéder à la signature du livre d’or du mausolée. M. Macron a ensuite reçu un ouvrage sur l’histoire de cet édifice ainsi que l’écusson du mausolée Mohammed V.

Le président Macron et son épouse étaient accompagnés par les membres du comité d’honneur, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et Samira Sitail, ambassadeur du Roi à Paris, ainsi que par l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier.

Le président de la République française et son épouse sont arrivés lundi en fin d’après-midi à Rabat pour une visite d’Etat au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.