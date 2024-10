Visite d’État du président Macron: voici la liste des 21 accords de coopération signés en marge de la rencontre entrepreneuriale

En présence du président de la République française, Emmanuel Macron, des ministres des Finances des deux pays, la rencontre entrepreneuriale Maroc-France a été marquée par la signature de 21 accords de coopération couvrant divers secteurs d’activités.

1. Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un partenariat stratégique dans le domaine du dessalement de l’eau de mer, signé par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et Estelle Brachlianoff, PDG Veolia.

2. Protocole d’accord entre les autorités de régulation des marchés financiers, signé par Nezha Hayat, présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux et Marie Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers.

3. Lettre d’intention pour un prêt de l’Agence française de développement, d’un montant de 25 millions d’euros, au profit de la région de Guelmim-Oued Noun, pour financer son plan de développement régional. Partie française, elle sera signée par le DG de l’AFD, Rémy Rioux et la partie marocaine est représentée par Mbarka Bouaida, présidente de la région Guelmim-Oued Noun.

4. Lettre d’intention pour un appui de l’AFD de 100 millions d’euros au plan de développement de la région de Casablanca-Settat qui contribuera à la préparation de l’accueil de la Coupe du monde 2030. Signature prévue entre le DG de l’AFD, Rémy Rioux et le président de la région, Abdellatif Maâzouz

5. Alliance entre l’École Centrale Casablanca, l’UM6P et le Groupe des Écoles Centrale de France pour la constitution de 5 écosystèmes de recherche, d’innovation et de formation pour accompagner les grands défis scientifiques et technologiques du Maroc et de l’Afrique. Partie française: R. Soubeyran, président du Groupe des Écoles Centrale. Partie marocaine: Ryad Mezzour, président du CA de Centrale Casablanca et Hicham El Habti, président de l’UM6P.

6. Accord de partenariat entre Bpifrance et Attijariwafa bank. Partie française: Bpifrance – Isabelle Bébéar. Partie marocaine: Youssef Rouissi (AWB).

7. Convention de coopération entre la CFCIM et Bank OF Africa en matière de développement des investissements français au Maroc ou en Afrique. Partie française: présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau Francisco. Partie marocaine: Khalid NASR, DG de BOA.

8. Protocole d’entente pour la commercialisation de produits et solutions à destination des Sociétés Régionales Multiservices. Partie française: Sabrina Soussan, DG de Suez. Partie marocaine: Saïda Lamrani Karim, DG de Safari.

9. Déclaration d’intention pour la fourniture d’un satellite de télécommunications Thalès Alenia Space, signé par Alenia Space (PDG Thalès), Hervé Derrey (DG adjoint de Thalès) et Ahmed Thoumi, DG de Panafsat.

10. Accord de coopération entre MGH Energy et Petrom dans le cadre du projet Janassim de production de e-carburants (région de Dakhla). Partie française: Jean-Michel Germa, président MGH Energy. Partie marocaine: Hicham Bouzoubaa, DG Petrom.

11. Protocole d’accord de joint-venture entre XXII et ABA Technology, Intelligence artificielle pour un avenir durable dans la région EMEA. Partie française: Willian Eldin, DG XXII. Partie marocaine: Mohamed Benouda, DG Aba Technology.

12. Extension du premier partenariat signé entre la Task Force Hydrogène (MEDEF International) et le Cluster Green H2. Partie française: Mikaa Mered (MEDEF). Partie marocaine: Yahia Zniber (DG Cluster Green H2).

13. Entrée d’InnovX (filiale OCP) au capital de la start-up française NetZero, spécialisée dans le biochar (biomasse permettant de stocker du carbone). Partie française: Axel Reinaud, DG Netzero. Partie marocaine: Amine Houssaim, DG InnovX (OCP).

14. Convention de partenariat entre Électriciens Sans Frontières (ESF) et Morocco Future Energy Leaders (MFEL) sur l’accès à l’électricité pour les populations vulnérables. Partie française: Pierre Giraud (ESF). Partie marocaine: Ahlam Ennouhi, vice-présidente MFEL.

15. Protocole d’accord pour la mise en œuvre d’une solution numérique pilote pour la gestion de la ressource en eau, financée par un FASEP. Partie française: DG Aquasys, Dominique Theriez. Partie marocaine: DG de l’ONEE, Tarik Hamane.

16. Protocole d’accord portant sur la création d’un centre technique régional pour le développement de la production d’oléagineux au Maroc. Partie française: Jean-Philippe Puig, gérant du Groupe Avril, et Augustin David, président Agropol. Partie marocaine: Mohammed El Baraka, président de la Fédération interprofessionnelle de la filière oléagineuse marocaine.

17. Protocole d’accord-cadre de coopération internationale entre Inter céréales, Arvalis, OCP et UM6P. Partie française: Franck Laborde (Arvalis); Benoît Pietrement (Intercéréales). Partie marocaine: Youssef El Bari (OCP Nutricrops); Hicham El Habti (UM6P).

18. Convention-cadre de partenariat entre l’UM6P et l’OSUI (Office scolaire et universitaire international) relatif au développement des métiers de l’éducation. Christian Masset, président de l’OSUI. Partie marocaine, Hicham El Habti: président UM6P.

19. Convention de financement AFD de 50 millions d’euros en appui à la politique égalité du Maroc (budgétisation sensible au genre, autonomisation économique des femmes). Partie française: DG de l’AFD, Rémy Rioux. Partie marocaine: ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

20. Lettre d’intention pour le financement de l’AFD de 100 millions d’euros à la réforme de la protection sociale au Maroc (volet assurance maladie). Partie française: Rémy Rioux, DG de l’AFD. Partie marocaine: ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

21. Feuille de route du partenariat entre la Direction du Trésor et des Finances extérieures et la Direction générale du Trésor. Partie française: DG du Trésor, Bertrand Dumont. Partie marocaine, Faouzia Zaaboul (DTFE).