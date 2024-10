Les 100 ans du Jardin Majorelle: un concert d’exception sur la place Jemaa El Fna

La célèbre Place Jemaa El Fna, cœur vibrant de Marrakech, a été le théâtre d’un événement exceptionnel hier, samedi 19 octobre, à l’occasion du centenaire du Jardin Majorelle. Cette célébration a attiré une foule enthousiaste de milliers de spectateurs, venus assister à une soirée inoubliable, animée par des artistes de renom et marquée par des performances mémorables.

La scène a été le reflet de la richesse culturelle de Marrakech, avec des prestations envoûtantes de Nouaman Belaiachi, Douzi, Ikram El Abdia et Kawtar Sadik. Ces artistes ont su captiver le public en proposant un spectacle alliant modernité et tradition, dans une ambiance à la fois festive et chaleureuse. Leur talent a résonné dans chaque note et chaque mouvement, rendant hommage à l’esprit de la ville rouge et à l’histoire du Jardin Majorelle, symbole d’un patrimoine intemporel.

La soirée a débuté sous les meilleurs auspices avec l’énergie débordante de Nouaman Belaiachi, qui a immédiatement électrisé la scène avec son répertoire dynamique. Son enthousiasme contagieux et sa capacité à faire participer le public ont transformé la place Jemaa El Fna en un véritable espace de fête et de partage, suscitant chants et acclamations enthousiastes parmi la foule.

Douzi, quant à lui, a pris le relais avec élégance, captivant les spectateurs par ses ballades romantiques et sa voix envoûtante. Sous le ciel étoilé de Marrakech, sa performance a créé une atmosphère intime et chaleureuse, touchant profondément le cœur des amoureux présents.

Ikram El Abdia a ensuite enchaîné avec brio, mélangeant habilement sonorités traditionnelles et influences modernes. Avec une présence scénique remarquable, elle a su captiver un public aussi diversifié qu’enthousiaste, incarnant l’esprit de Marrakech, ville de contrastes et de fusions culturelles.

Kawtar Sadik, quant à elle, a clôturé la soirée sur une note explosive. Ses mixes entraînants ont transporté le public dans un tourbillon musical où l’énergie et la fête étaient à leur comble.

Des témoignages d’artistes touchés par l’événement

Cette soirée grandiose a été marquée par les émotions des artistes, fiers de participer à une telle célébration. Le chanteur populaire Nouaman Belaiachi, visiblement ému, a confié : «Je suis heureux de me retrouver ici à Marrakech avec ce beau public pour célébrer les 100 ans du Jardin Majorelle.» Douzi, de son côté, a souligné: «Je suis très content de voir l’interaction du public marocain ici sur la place Jemaa El Fna, et heureux de cette organisation à la hauteur de l’événement»

Dakka Marrakchia ont également exprimé leur fierté de pouvoir partager le patrimoine musical marocain avec une audience aussi large. Ikram El Abdia a évoqué une «connexion spéciale» avec le public marrakchi, rappelant l’importance de célébrer la culture marocaine à travers la musique.

La DJette marocaine Kawtar Sadik, quant à elle, a exprimé sa joie de revenir à Marrakech: «Je suis très heureuse de participer aux célébrations des 100 ans du Jardin Majorelle, et ravie de retrouver le public marrakchi.»

Un hommage à l’héritage du Jardin Majorelle

Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, a pris la parole lors de l’événement, rappelant l’importance de ce centenaire: «Nous fêtons les 100 ans de ce lieu emblématique, devenu véritablement marrakchi et faisant partie intégrante du patrimoine marocain.»

Ce concert, organisé dans un cadre aussi symbolique que la place Jemaa El Fna, a ainsi marqué un hommage vibrant à la fois à la richesse de la culture marocaine et à l’héritage unique du Jardin Majorelle. Un événement inoubliable qui a su allier musique, célébration et tradition dans une soirée pleine d’émotion et de partage.