Réhabilitation de la place Jemaa El Fna: les commerçants impatients

Marrakech se prépare au réaménagement de la place historique Jemaa el Fna, qui s’inscrit dans le cadre des grands projets d’amélioration des infrastructures et des services du conseil de la ville et dont le budget s’élève à environ 400 millions de dirhams. El les commerçants sur place ont hâte.

M’barek Bendich, vice-président de l’Association des repas et des boissons de la place Jemaa el Fna, fait part de son enthousiasme: «Nous sommes excités à l’idée de voir la nouvelle place Jemaa el Fna. Le monde entier attend la réhabilitation de cette place mythique. Les commerçants de la place souffrent de la dégradation des infrastructures et des équipements électriques».

Dans le même contexte, Mohammed Aït Bouchetaa, commerçant sur la place, partage ses attentes: «Nous aspirons à une vraie réhabilitation de la place. Il faut remettre à jour tous les équipements, l’assainissement, le carrelage…». Abdelghani Fliliss, un autre commerçant, insiste sur l’importance de préserver le charme des lieux: «Nous voulons un carrelage de qualité. Il faudrait qu’on puisse préserver le charme de cette place».

D’après Mohamed El Idrissi, premier vice-président du conseil de la ville de Marrakech chargé des travaux publics et des infrastructures, le projet est en phase d’étude finale, précisant qu’il apportera un changement radical à la place Jemaa El Fna.

Il souligne, dans une déclaration pour Le360, que le conseil de la ville a préparé, en collaboration avec des ingénieurs et des experts, des prototypes pour tester les revêtements qui conviennent à l’esthétique de la place et à ses diverses activités, dans le cadre d’un grand projet supervisé personnellement par le conseil, présidé par la maire Fatima Ezzahra El Mansouri, afin de répondre aux attentes des professionnels et des visiteurs. Le projet d’aménagement de la place Jemaa El Fna constitue une étape importante dans la préservation du patrimoine culturel de Marrakech, tout en garantissant l’amélioration des infrastructures.