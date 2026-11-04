Parlement: Fouzi Lekjaa réfute toute collusion entre responsabilités gouvernementales et gestion du football

Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance Publique, à la réunion de la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, le 3 novembre 2026.

«Le développement du football ne peut relever de la gestion politique ni de calculs liés à des partis ou à des gouvernements.» C’est par cette réplique que le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance Publique, Fouzi Lekjaa, a répondu à des députés de l’opposition lors d’un débat parlementaire, le 4 novembre, sur le projet de loi de finances 2027.

Selon ces élus, l’Union sportive Yacoub El Mansour, qui évolue en division nationale et est présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mehdi Bensaïd, serait sur le point de se doter d’une académie de football réservée au club. Ces députés y voient une confusion manifeste entre responsabilités gouvernementales et fonctions dans le monde du football.

Mehdi Bensaïd a toutefois fait part, début novembre, de son intention de démissionner de la présidence de l’Union sportive Yacoub El Mansour. «L’annonce officielle devrait intervenir lors de la prochaine assemblée générale du club de la capitale, attendue dans les jours à venir», a confié à notre rédaction une source proche du dossier.

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du PAM, a souligné que les projets sportifs ont vocation à être au «service de la jeunesse marocaine, loin de toute considération politique. L’académie du club Yacoub El Mansour n’est pas au service d’un député ou d’un ministre».

L’actuel président de la Fédération royale marocaine de football a précisé que l’académie serait implantée à Salé et non à Rabat, «un choix dicté par les disponibilités foncières».

Ce projet, a-t-il ajouté, «ne concerne pas uniquement le quartier Yacoub El Mansour, mais s’inscrit dans une démarche de développement des infrastructures sportives de base», à l’image des académies de football déjà existantes, notamment celles des FAR et du FUS de Rabat.