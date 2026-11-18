Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commandant en chef de la police de Dubaï, le général Abdullah Khalifa Al Marri.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le commandant en chef de la police de Dubaï, le général Abdullah Khalifa Al Marri, ont signé mardi un mémorandum d’entente destiné à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité. L’objectif est d’en faire un partenariat durable, à la hauteur des relations stratégiques qui unissent les deux pays.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, ce mémorandum s’appuie sur l’accord de coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme conclu entre le Maroc et les Émirats arabes unis le 17 mars 2015. Il traduit la volonté des deux parties de consolider leur partenariat pour faire face ensemble à des menaces sécuritaires croissantes.

#التعاون_الأمني_الدولي



توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة دبي، لتوطيد التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وقّع هذه الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وذلك على هامش… pic.twitter.com/aTupQRRJZK — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 18, 2026

Le texte, conclu entre la Direction générale de la sûreté nationale et le Commandement général de la police de Dubaï, prévoit la mise en place de mécanismes de communication institutionnelle. Ceux-ci doivent faciliter l’échange d’informations et de renseignements criminels sur les affaires de première importance, et permettre de prévenir et de combattre la criminalité transnationale sous toutes ses formes.

Les deux parties pourront également partager leurs expériences et leurs techniques d’enquête modernes, ainsi que leurs analyses des nouvelles tendances criminelles. Le mémorandum prévoit aussi un soutien à la formation de base, continue et spécialisée, l’organisation de visites d’étude et la création de canaux de contact directs entre les services concernés.

Un large éventail d’infractions visées

La coopération porte sur la prévention et la répression de nombreuses formes de criminalité. Sont concernés les crimes violents, le terrorisme et l’extrémisme, mais aussi le blanchiment d’argent, les crimes financiers et économiques, la fraude et l’escroquerie.

Le mémorandum couvre également la traite des êtres humains, la migration et le séjour irréguliers, le trafic de drogues et de substances psychotropes, le trafic de matières à double usage, ainsi que les atteintes aux biens culturels, artistiques et littéraires. S’y ajoute la coopération en matière de gestion et de contrôle sécuritaire aux postes-frontières aériens.

La DGSN et la police de Dubaï font front commun contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers.

La signature est intervenue en marge de la visite de travail qu’effectue Abdellatif Hammouchi aux Émirats arabes unis du 16 au 18 novembre. Il participe, à la tête d’une importante délégation sécuritaire, à la cinquième édition du Sommet mondial de la police, qui réunit à Dubaï des chefs de services de sécurité et de police du monde entier. L’édition de cette année est consacrée aux efforts internationaux face à des défis sécuritaires en évolution rapide et comprend une exposition internationale sur les innovations policières.

À l’ouverture des travaux, Cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et ministre émirati de la Défense, a reçu les chefs des délégations participantes. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la sécurité et de la stabilité internationales.

Abdellatif Hammouchi s’est par ailleurs entretenu avec le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, au sujet de la coopération sécuritaire arabe et de la coordination multilatérale entre les services de la région. Ce dernier a salué le rôle pionnier des services de sécurité marocains dans la mise en valeur des efforts arabes sur la scène internationale, ainsi que leur contribution à la lutte contre la criminalité transnationale.

Il a également rencontré plusieurs hauts responsables émiratis pour évoquer le développement du partenariat en matière de sécurité et de renseignement. Outre le général Al Marri, il s’agit de l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur, Ahmed Naser Al-Raisi, ancien président d’Interpol, et du général Talal Belhoul, chef de l’appareil de sécurité de l’État à Dubaï.

Selon le communiqué, cette visite et le mémorandum qui l’accompagne illustrent l’engagement du pôle DGSN-DGST à renforcer son partenariat avec les autorités émiraties compétentes et à unifier les efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité communes.