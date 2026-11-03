Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le chef de la Sécurité de l’État du Qatar

Abdelatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Khalfan bin Ali bin Khalfan Al-Bati Al-Kaabi, chef du Service de la sécurité de l'État du Qatar.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a reçu, ce mardi 3 novembre 2026, au siège de la DGSN à Rabat, Khalfan bin Ali bin Khalfan Al-Bati Al-Kaabi, chef du Service de la sécurité d’État du Qatar, en présence d’une délégation sécuritaire de haut niveau des deux parties.

Au cours de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et l’État frère du Qatar, les deux parties ont salué l’excellent niveau atteint par les relations bilatérales et la coopération conjointe en matière de renseignement dans la lutte contre le terrorisme.

Les deux parties ont affirmé que cette coopération, qui tire sa force des relations historiques et fraternelles solides unissant les deux pays, constitue un pilier fondamental pour la sécurité et la stabilité de la région, tout en soulignant la nécessité de poursuivre cette dynamique à travers l’échange d’expertises et la coordination sur le terrain par l’organisation de sessions de formation conjointes et l’élargissement de l’action commune pour inclure diverses formes de criminalité organisée, y compris les crimes financiers et électroniques.

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Par ailleurs, la partie qatarie a exprimé sa ferme volonté de partager son expérience remarquable dans l’organisation de grands événements sportifs, y compris la Coupe du monde de football, avec le Royaume du Maroc, se disant pleinement disposée à mettre tout le soutien nécessaire à la disposition des services de sécurité marocains afin de garantir le succès de la prochaine édition de la Coupe du monde de football 2030.

Dans un autre registre, les deux parties ont également examiné la situation sécuritaire actuelle à la lumière des défis et des tensions complexes aux plans régional et international, tout en soulignant l’importance de renforcer les mécanismes de coopération proactive pour faire face aux risques communs, en particulier ceux liés au terrorisme, à l’extrémisme et à la criminalité organisée qui exploitent l’instabilité.

Ces entretiens bilatéraux témoignent de l’engagement du pôle DGSN-DGST en faveur du renforcement des partenariats sécuritaires et de renseignement avec les pays frères et amis, ainsi que de l’élévation des niveaux et des formes de coopération sécuritaire bilatérale et multilatérale, considérée comme le mécanisme le plus efficace et la meilleure approche pour faire face aux menaces sécuritaires croissantes.