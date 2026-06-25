Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur d’Irak à Rabat

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, ce jeudi 25 juin, au siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Rabat, l’ambassadeur d’Irak au Maroc, Hayder Shiya Albarrak.

Un communiqué du pôle DGSN-DGST indique que les deux responsables ont examiné, lors de cette rencontre, les moyens de développer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines liés à la sécurité publique et au renseignement, ainsi que les mécanismes de renforcement du partenariat sécuritaire, notamment à travers l’échange d’expertises et d’expériences, l’assistance technique et la mise à profit du programme de formation policière.

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Cette rencontre a également été l’occasion d’évaluer les niveaux de coopération sécuritaire commune et d’échanger les points de vue sur les questions sécuritaires et régionales d’actualité d’intérêt commun, en particulier les défis et menaces liés aux risques du terrorisme international.

Le communiqué souligne que cette rencontre traduit la volonté commune de consolider la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Irak dans les domaines de la sécurité et du renseignement, et leur détermination à élargir leur partenariat sécuritaire, de manière à faire face aux menaces sécuritaires dans une perspective commune et à renforcer la sécurité et la stabilité.