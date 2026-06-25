Société

Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur d’Irak à Rabat

Abdellatif Hammouchi et l’ambassadeur irakien Hayder Shiya Albarrak.

Sécurité publique et lutte contre le terrorisme étaient au cœur d’un entretien tenu ce jeudi 25 juin à Rabat entre Abdellatif Hammouchi et l’ambassadeur irakien Hayder Shiya Albarrak. Les deux responsables ont exploré les voies d’un élargissement du partenariat sécuritaire entre le Maroc et l’Irak, incluant l’assistance technique et la formation policière.

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 16h09

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, ce jeudi 25 juin, au siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Rabat, l’ambassadeur d’Irak au Maroc, Hayder Shiya Albarrak.

Un communiqué du pôle DGSN-DGST indique que les deux responsables ont examiné, lors de cette rencontre, les moyens de développer la coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines liés à la sécurité publique et au renseignement, ainsi que les mécanismes de renforcement du partenariat sécuritaire, notamment à travers l’échange d’expertises et d’expériences, l’assistance technique et la mise à profit du programme de formation policière.

Lire aussi : Hammouchi en Suède: une visite à forte portée stratégique et une lettre d’intention qui structure l’avenir

Cette rencontre a également été l’occasion d’évaluer les niveaux de coopération sécuritaire commune et d’échanger les points de vue sur les questions sécuritaires et régionales d’actualité d’intérêt commun, en particulier les défis et menaces liés aux risques du terrorisme international.

Le communiqué souligne que cette rencontre traduit la volonté commune de consolider la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Irak dans les domaines de la sécurité et du renseignement, et leur détermination à élargir leur partenariat sécuritaire, de manière à faire face aux menaces sécuritaires dans une perspective commune et à renforcer la sécurité et la stabilité.

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 16h09
#Abdellatif Hammouchi#Maroc#Irak#coopération sécuritaire

LEs contenus liés

Politique

Formation policière et lutte contre la criminalité transnationale au menu d’une rencontre entre Abdellatif Hammouchi et l’ambassadeur du Brésil au Maroc

Politique

Sécurité sportive: Abdellatif Hammouchi lance un nouveau protocole anti-hooliganisme

Sports

Ligue des Champions: Abdellatif Hammouchi inspecte le dispositif sécuritaire avant le match AS FAR–Mamelodi Sundowns

Politique

Hammouchi en visite de travail en Turquie à la tête d’une importante délégation sécuritaire

Articles les plus lus

1
Fin du GMT+1 au Maroc: le gouvernement annonce le retour définitif à l’heure de Greenwich
2
Après New York, Doha: l’ensauvagement systémique des supporters algériens choque le monde
3
Exportations: le Maroc porte ses échanges africains à 9,5 milliards de dollars en 2025
4
Revolut au Maroc: les trois raisons avancées par Bank Al-Maghrib pour temporiser
5
«Dar al-Maghrib», notre arme de séduction massive
6
Gaza: les premiers éléments des FAR rejoignent la force internationale de stabilisation
7
Banques marocaines en Europe: après la France, le Maroc ouvre un nouveau front aux Pays-Bas
8
Pour la sixième semaine consécutive, les prix de l’or reculent sur le marché marocain
Revues de presse

Voir plus