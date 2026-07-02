Abdellatif Hammouchi reçoit une délégation de haut niveau de la Garde civile espagnole à Rabat

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, et le général Luis Peláez Piñeiro, chef de la Commission des renseignements de la Garde civile espagnole.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, a reçu, ce jeudi 2 juillet au siège de la DGSN à Rabat, le général Luis Peláez Piñeiro, chef de la Commission des renseignements de la Garde civile espagnole, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Un communiqué du pôle DGSN-DGST souligne que cette visite s’inscrit dans un contexte marqué par le niveau avancé atteint par le partenariat sécuritaire d’exception qui lie ce pôle aux différents services sécuritaires et de renseignement espagnols, devenu un modèle en matière de lutte contre le terrorisme et les différentes formes de criminalité transfrontalière.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, et le général Luis Peláez Piñeiro, chef de la Commission des renseignements de la Garde civile espagnole.

La même source ajoute que cette rencontre, qui vient couronner ce partenariat sécuritaire conjoint, a été marquée par une cérémonie de remise d’une série de décorations espagnoles à plusieurs cadres de la DGST et de la DGSN. Cette décoration intervient en vertu d’un décret du ministre espagnol de l’Intérieur, en reconnaissance des efforts soutenus et de la contribution effective de ces cadres au renforcement de la coopération opérationnelle et de l’assistance technique avec les autorités sécuritaires espagnoles.

Le communiqué souligne que cette remise de décorations espagnoles illustre la profondeur et la solidité des relations stratégiques unissant les services sécuritaires marocains à leurs homologues de la Garde civile espagnole et reflète l’estime de la partie espagnole pour le professionnalisme dont font preuve les cadres et agents du pôle DGSN-DGST face aux différents défis et menaces sécuritaires transfrontalières communs aux deux pays.

Cette distinction espagnole confirme, une nouvelle fois, la particularité du modèle de coopération sécuritaire bilatéral fondé sur la confiance mutuelle et la coordination étroite entre les deux Royaumes. Elle met en lumière le rôle moteur que jouent les services sécuritaires marocains en tant que partenaire stratégique et fiable dans la garantie de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international, notamment dans le bassin méditerranéen.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi

Le communiqué cite le chef de la Commission des renseignements de la Garde civile espagnole, qui a affirmé dans une allocution à cette occasion l’importance et la solidité de la coopération maroco-espagnole dans le domaine sécuritaire, qualifiant le Maroc de partenaire stratégique incontournable dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en particulier au vu des défis et enjeux sécuritaires complexes que connaît l’environnement régional et international.

Le même responsable espagnol estime que la décoration de responsables sécuritaires marocains par la Garde civile espagnole constitue une reconnaissance des sacrifices consentis par ces responsables pour consolider la coopération sécuritaire bilatérale face aux défis communs, ainsi qu’une marque de considération pour le niveau avancé atteint par le partenariat sécuritaire entre le pôle DGSN-DGST, d’une part, et la Garde civile espagnole, d’autre part.

Cette distinction espagnole intervient après que le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, a été décoré en novembre 2025 en Espagne de l’Ordre de la Grand-Croix du mérite de la Garde civile, la plus haute distinction décernée par cette institution, ainsi que de l’Ordre de la Croix d’honneur du mérite sécuritaire avec distinction rouge en 2014, l’une des plus hautes décorations espagnoles également, en reconnaissance de ses contributions à l’édification d’un partenariat sécuritaire exemplaire entre le Maroc et l’Espagne.