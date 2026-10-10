Une délégation de l’armée de l’air israélienne participe au Marrakech Air Show

Dans un communiqué publié ce samedi 10 octobre, Tsahal (Israel Defense Forces) annonce qu’une délégation officielle de l’armée de l’air israélienne, conduite par le chef du département de l’entraînement, a participé au Marrakech Air Show.

للمرة الأولى: وفد رسمي من سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في معرض "Marrakech Airshow" في المغرب 🇲🇦 🇮🇱



🔹 شارك وفد رسمي من سلاح الجو الإسرائيلي، برئاسة رئيس قسم التدريبات في سلاح الجو، العقيد ع، هذا الأسبوع، وللمرة الأولى، في المعرض الدولي للطيران والدفاع "Marrakech Airshow" في… pic.twitter.com/eYvwIV5wu6 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 10, 2026

IDF rappelle que Marrakech Air show «accueille des commandants et des hauts responsables d’armées de l’air du monde entier, notamment d’Afrique, du monde arabe, d’Europe et des États-Unis. La participation de la délégation constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations professionnelles et de la confiance mutuelle entre l’armée de l’air israélienne et les Forces royales air du Maroc».

לראשונה: משלחת רשמית של חיל האוויר הישראלי השתתפה בתערוכת "Marrakech Airshow" במרוקו



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Au cours de sa visite, le colonel A., chef du département de l’entraînement, a eu un entretien en tête-à-tête avec le commandant des Forces royales air. Les deux responsables ont évoqué le renforcement des liens stratégiques et la poursuite de la coopération entre les deux armées de l’air, fait-on savoir.

Jeudi dernier, lors de sa visite à l’exposition, le colonel A., accompagné de l’attaché militaire du bureau de liaison d’Israël au Maroc, le colonel Sharon Eitah, a tenu une série de rencontres professionnelles et visité les stands des sociétés israéliennes.

Pour rappel, le ministère israélien de la Défense a annoncé, jeudi 8 octobre, conduire une délégation d’industriels au Marrakech Air Show. C’est aussi la première fois que la Direction de la coopération internationale de défense, connue sous le nom de SIBAT, ouvre un pavillon national et conduit une délégation d’industriels à ce salon.

Huit entreprises israéliennes de défense ont présenté des technologies qualifiées d’éprouvées au combat. L’offre comprend des munitions rôdeuses, des systèmes robotiques dotés d’intelligence artificielle, des capacités de navigation autonome pour drones, du guidage laser pour drones FPV et des communications par satellite.

(A.Et-Tahiry/Le360)

Cinq sociétés ont exposé au pavillon national. Asio Technologies conçoit des systèmes de navigation et de commandement qui continuent de fonctionner quand le GPS est brouillé. Orbit Communication Systems fabrique des terminaux de communication par satellite pour les plateformes terrestres, maritimes et aéroportées.

Shilat Optronics développe des systèmes optroniques, dont le guidage laser de munitions et de drones. UVision produit les munitions rôdeuses Hero, des drones kamikazes qui tournent au-dessus d’une zone avant de frapper leur cible. XTEND fabrique des drones tactiques dotés d’intelligence artificielle, dont des drones FPV et des munitions rôdeuses.

Les trois grands groupes israéliens de défense ont été également présents. Elbit Systems, principal groupe privé du secteur, produit des systèmes terrestres, des drones et de l’optronique. Israel Aerospace Industries (IAI), société publique, fabrique des avions, des satellites, des drones et des radars. Rafael Advanced Defense Systems, également publique, est connue pour le Dôme de fer et le missile Spike. Ils proposent des solutions dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial, du renseignement, du cyber et du numérique.

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«Cette première participation d’Israël à une exposition au Maroc marque une étape importante pour le ministère de la Défense et pour l’industrie de défense israélienne», a déclaré le chef du SIBAT, le général de brigade (réserve) Yair Kulas.

«Les entreprises présentes ont apporté des technologies éprouvées au combat, ainsi que des innovations dans l’autonomie, l’intelligence artificielle et les communications», a-t-il ajouté.

Selon lui, le SIBAT est «une porte d’entrée vers l’écosystème de défense israélien». Il estime que le salon est une plateforme pour élargir la coopération internationale et bâtir des partenariats durables.