Politique

L’israélien BlueBird confirme son intention de lancer sa première usine de drones SPY-X au Maroc

Un officier des Forces armées royales déployant un drone SpyX du constructeur BlueBird Aero Systems.

L’entreprise israélienne BlueBird Aero Systems, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’intégration de drones tactiques, confirme à nouveau son intention de lancer la première usine de production locale du drone SPY-X au Maroc.

Par La Rédaction
Le 12/11/2025 à 14h24

BlueBird confirme à nouveau son intention de lancer son usine de production de drones SPY-X au Maroc. Sur LinkedIn, l’entreprise indique avoir accueilli l’équipe technique de son client marocain pour une session de formation approfondie sur son processus de production.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme de Transfert de technologie (TOT). «Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe technique de notre client marocain dans nos installations pour une session d’apprentissage approfondie sur notre processus de production de drones», fait-on savoir.

«Cette visite a permis un échange de connaissances approfondi et une formation pratique en préparation du lancement de l’usine et du programme de production du SPY-X au Maroc, la première ligne de fabrication locale de ce type», précise-t-on.

En parallèle des sessions techniques, les équipes israéliennes et marocaines ont partagé un moment de convivialité autour d’un match de football.

Pour rappel, Ronen Nadir, PDG de BlueBird Aero Systems, avait déclaré, le 13 avril 2024, à Military Zone que la société avait déjà mis en place l’installation de production locale qui commencera à fonctionner dans un avenir proche, sans fournir une échéance précise.

#Drone#Usine#Israël

