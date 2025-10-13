Politique

L’Israélien BlueBird poursuit les essais du drone SpyX au Maroc

Lors d'un essai du drone SpyX au Maroc.

Le drone kamikaze israélien SpyX a de nouveau été testé au Maroc dans le cadre d’exercices menés par BlueBird Aero Systems, avec des séquences montrant des frappes précises sur des blindés hors service. Les images.

Par La Rédaction
Le 13/10/2025 à 12h00

Le drone SpyX continue de faire sensation. Conçu par l’Israélien BlueBird Aero Systems, ce loitering munition de nouvelle génération a fait l’objet d’un nouveau test «au cœur du désert marocain», indique le très informé Forum Far-Maroc.

Les séquences publiées par BlueBird Aero Systems, le 12 octobre, révèlent une mise en situation quasi-combattante. Une équipe technique s’affaire dans un décor de sable et de vent. On y voit le déploiement logistique d’un système de lancement mobile sur lequel est fixé un rail de catapultage. Tout autour, des valises techniques, des écrans de contrôle, des modules d’armement.

Selon Defense Atlas, «la séquence vidéo a montré une grande précision dans la frappe des cibles, qui comprenaient un char M60 et un véhicule blindé Ratel marocains retirés du service».

Lire aussi : Défense. Le Maroc va s’équiper de 36 canons Atmos 2000 auprès de l’israélien Elbit Systems

Fait marquant: le char était équipé d’une cage anti-drones, notamment contre les appareils-suicides FPV, mais l’appareil SpyX a réussi à franchir cette barrière défensive et à pénétrer la coque du char, ce qui met en évidence ses capacités avancées pour traiter ce type de cible, détaille Defense Atlas.

Ce n’est pas la première fois que le drone fait surface au Maroc. En juin 2023, la presse israélienne avait mentionné sa présence sur le territoire. Puis en mars 2024, une première vidéo d’essai avait circulé, montrant le même appareil en action.

Compact, redoutablement efficace, le SpyX est pensé pour les unités tactiques. Il s’agit d’un drone électrique, jetable, capable de missions de rôdage et d’attaque. Il peut embarquer une ogive de 2,5 kg et atteindre une vitesse de plus de 250 km/h. Son autonomie de 2 heures et sa portée de 50 kilomètres en font un outil de frappe rapide, furtif et précis.

Par La Rédaction
Le 13/10/2025 à 12h00
#drone#Israël#Défense

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Découvrez «Mavrick», le 1er drone kamikaze 100% marocain dévoilé au Marrakech Air Show

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fabricant du premier drone militaire 100% marocain, AES passe à la phase industrielle

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Découvrez le «Ghiath Smart Patrol», le nouveau véhicule de la police marocaine, équipé d’un drone et de caméras à reconnaissance faciale 

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense: l’usine de véhicules blindés de Tata inaugurée à Berrechid

Articles les plus lus

1
Abdelmadjid Tebboune renoue avec ses diatribes contre le Maroc et lance de graves accusations contre les Émirats
2
Mondial U20: joie, fierté et émotion dans le camp marocain après la qualification pour les demies
3
Montée en compétence, interopérabilité, tech… Ce que les exercices conjoints des FAR disent de la stratégie militaire du Maroc
4
Al Aroui sous les eaux: ces défaillances qui font planer le spectre du pire
5
Info360. Angelina Jolie en visite privée à Tanger
6
Tribune. Gaza, Tebboune et la mouche du coche
7
Finalisation des travaux de la route Bri Bri entre la vallée du Bouregreg et Salé
8
Comment Alger a instrumentalisé le principe d’intangibilité des frontières, hérité de la colonisation
Revues de presse

Voir plus