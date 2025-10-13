L’Israélien BlueBird poursuit les essais du drone SpyX au Maroc

Le drone SpyX continue de faire sensation. Conçu par l’Israélien BlueBird Aero Systems, ce loitering munition de nouvelle génération a fait l’objet d’un nouveau test «au cœur du désert marocain», indique le très informé Forum Far-Maroc.

Les séquences publiées par BlueBird Aero Systems, le 12 octobre, révèlent une mise en situation quasi-combattante. Une équipe technique s’affaire dans un décor de sable et de vent. On y voit le déploiement logistique d’un système de lancement mobile sur lequel est fixé un rail de catapultage. Tout autour, des valises techniques, des écrans de contrôle, des modules d’armement.

Selon Defense Atlas, «la séquence vidéo a montré une grande précision dans la frappe des cibles, qui comprenaient un char M60 et un véhicule blindé Ratel marocains retirés du service».

Fait marquant: le char était équipé d’une cage anti-drones, notamment contre les appareils-suicides FPV, mais l’appareil SpyX a réussi à franchir cette barrière défensive et à pénétrer la coque du char, ce qui met en évidence ses capacités avancées pour traiter ce type de cible, détaille Defense Atlas.

كشفت شركة BlueBird عن مشاهد جديدة لاختبارات ميدانية للطائرة المسيرة الانتحارية المغربية SPY-X 🇲🇦 و التي أُجريت في ظروف صعبة في الأقاليم الجنوبية المغربية وأظهر المقطع المصورة دقة عالية في إصابة الأهداف، والتي شملت دبابة M60 وعربة مدرعة Ratel مغربيتين قديمتين تم إخراجهما من… pic.twitter.com/Ct5qEw94fh — Defense Atlas - المرصد الأطلسي للدفاع و التسليح (@DefenseAtlas009) October 12, 2025

Ce n’est pas la première fois que le drone fait surface au Maroc. En juin 2023, la presse israélienne avait mentionné sa présence sur le territoire. Puis en mars 2024, une première vidéo d’essai avait circulé, montrant le même appareil en action.

Compact, redoutablement efficace, le SpyX est pensé pour les unités tactiques. Il s’agit d’un drone électrique, jetable, capable de missions de rôdage et d’attaque. Il peut embarquer une ogive de 2,5 kg et atteindre une vitesse de plus de 250 km/h. Son autonomie de 2 heures et sa portée de 50 kilomètres en font un outil de frappe rapide, furtif et précis.