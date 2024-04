Au Maroc, une usine de fabrication de drones militaires verra bientôt le jour

Un site de production locale de drones militaires sera, dans un proche avenir, opérationnel au royaume. C’est ce qu’a révélé le numéro un du fabricant israélien BlueBird, Ronen Nadir, dans une déclaration à la presse espagnole.

«Ronen Nadir, PDG de BlueBird Aero Systems, a déclaré à Military Zone que la société avait déjà mis en place l’installation de production locale qui commencera à fonctionner dans un avenir proche», relève-t-on.

«Après avoir acquis 150 drones eVTOL fabriqués par Bluebird, le Maroc évalue d’autres types d’armement de fabrication israélienne», rappelle la même source, mettant également l’accent sur le déploiement, en juin 2023 ainsi qu’en mars dernier, par le Maroc des drones kamikazes israéliens SpyX, conçus par la même la société israélienne BlueBird.

S’attardant sur ses principaux points forts, le portail espagnol les détaille en ces termes techniques: «Le SpyX a une portée opérationnelle de 50 km et une durée de mission d’une heure et demie. Il est intégré à une charge utile stabilisée à double capteur montée sur la cellule et à un système de suivi vidéo avancé, afin de permettre une frappe électro-optique guidée autonome et précise sur la cible. Pour accroître son efficacité, l’ogive de 2,5 kg est chargée dans le système juste avant le lancement, en fonction de l’effet recherché sur la cible».