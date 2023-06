Une première mondiale: le Maroc déploie les drones kamikazes israéliens SpyX

Il figure parmi les incontournables de la 54ème édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE), qui se tient au Parc des expositions de Paris-Le Bourget du 19 au 25 juin 2023, et qui constitue le plus grand événement au monde consacré à l’industrie aéronautique et spatiale. Mais, preuve de la grande avance que prend le Maroc en matière d’armement technologique, l’appareil est déjà déployé au Royaume, qui en a récemment fait l’acquisition. Nous avons nommé le SpyX, le dernier joyau de l’industrie d’armement israélienne.

Création de la société israélienne BlueBird Aero Systems, du groupe Israel Aerospace Industries (IAI), c’est au Maroc que ce «drone suicide» fait ainsi son apparition, pour la toute première fois à l’échelle mondiale. Principales caractéristiques distinctives: sa longue portée et sa grande autonomie. Le drone kamikaze Spyx a en effet une portée de 50 km, pour un temps de vol de 90 minutes. Il peut transporter une ogive de 2,5 kg, et un poids total maximum de 10 kg. Et comme le précise la page spécialisée «Far-Maroc» sur Facebook, l’efficacité de cette technologie a été prouvée à de nombreuses occasions.

Pour son décollage, le drone Spyx est lancé à partir d’un rail monté sur un véhicule. D’une longueur de 2 mètres et d’une largeur de 1,4 mètre, le drone est qualifié par ses créateurs de «précis», «avancé» et «facilement déployable par une petite équipe». Last but not the least, l’appareil est doté d’une motorisation 100% électrique.

Dotés d’une marge d’erreur d’à peine un mètre, les nouveaux drones offrent aux FAR des possibilités de manœuvre supplémentaires, notamment en matière de repérage et de frappes aériennes ciblées, tout en permettant une mobilité rapide dans diverses circonstances, en fonction du relief et de la géographie. «SpyX améliore non seulement la connaissance de la situation et permet des frappes précises et efficaces, mais il révolutionne également la supériorité tactique sur le champ de bataille», indique BlueBird Aero Systems dans un communiqué, citant son PDG Ronen Nadir.

BlueBird Aero Systems est l’une des principales entreprises de l’industrie des drones en Israël, spécialisée dans le développement et la production de systèmes d’aéronefs sans pilote (UAV) à voilure fixe. La société a été fondée en 2002 et est basée à Petah Tikva, en Israël.